Россияне беспощадно били из артиллерии по Сумской области, есть погибшие

Вражеские войска били из минометов и ствольной артиллерии, сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В пятницу, 15 июля, враг обстрелял населенные пункты Сумской области - больше всего попали по тем, что находятся за несколько десятков километров от границы с РФ.
Вражеские войска били из минометов и ствольной артиллерии, сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
По Шалыгинской общине после десяти утра было 10 минометных прилетов.
Глуховская община - около десяти утра оккупанты открыли огонь из минометов. 9 взрывов. После 13: 00 начался обстрел из реактивной артиллерии, более 20 прилетов. В результате обстрелов 1 человек погиб, 4-ранены.
Середино-Будскую общину в полдень обстреляли из минометов, 4 взрыва.
Белопольская община - около 14:00 - 8 прилетов из ствольной артиллерии.А около 16:00 еще 8 взрывов от применения врагом минометов. В результате обстрелов трое людей ранены.
Ракетный удар по Виннице
Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.
Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.
Жертвой российской ракеты стал 8-летний Кирилл Пяхин, который в конце апреля с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона. В момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в "Приватбанк".
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