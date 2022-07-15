Россияне беспощадно били из артиллерии по Сумской области, есть погибшие

Россияне сегодня били по Сумщине / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

В пятницу, 15 июля, враг обстрелял населенные пункты Сумской области - больше всего попали по тем, что находятся за несколько десятков километров от границы с РФ.

Вражеские войска били из минометов и ствольной артиллерии, сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По Шалыгинской общине после десяти утра было 10 минометных прилетов.

Глуховская община - около десяти утра оккупанты открыли огонь из минометов. 9 взрывов. После 13: 00 начался обстрел из реактивной артиллерии, более 20 прилетов. В результате обстрелов 1 человек погиб, 4-ранены.

Середино-Будскую общину в полдень обстреляли из минометов, 4 взрыва.

Белопольская община - около 14:00 - 8 прилетов из ствольной артиллерии.А около 16:00 еще 8 взрывов от применения врагом минометов. В результате обстрелов трое людей ранены.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

Жертвой российской ракеты стал 8-летний Кирилл Пяхин, который в конце апреля с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона. В момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в "Приватбанк".

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