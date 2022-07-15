"Находился в машине": жертвой российской ракеты в Виннице стал 8-летний мальчик

Погибший ребенок / https://t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/yarinaya

Появилась информация о мальчике, который погиб в автомобиле во время ракетного обстрела Винницы.

Жертвой российской ракеты стал 8-летний Кирилл Пяхин, который в конце апреля с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона, рассказала в Facebook Ирина Ярошевская.

По ее словам, в момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в "Приватбанк".

"Бабушка невредима, дядя – в больнице, Кирилла не могут найти. Мама Марианна Пяхина просит свидетелей хоть какую-то информацию, может, кто-то видел… Образец ДНК женщина сдала", – отметила Ярошевская.

Погибший мальчик / facebook.com/yarinaya

Позже глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что мальчик, "который ждал дядю в припаркованном авто, попал в огненную ловушку".

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

Читайте также"Перестаньте ее хоронить": в Виннице рассказали о состоянии мамы погибшей Лизы"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

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