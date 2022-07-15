Ракетный удар по Днепру: в городе перебои с водой, сообщается о первых жертвах

Взрывы в Днепре - пожары и перебои с водой / t.me zsuwar

Вечером в пятницу, 15 июля, вражеские войска нанесли мощный ракетный удар по Днепру. Место удара не раскрывается, но местные жители слышали громкие взрывы, сообщает заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко в Facebook.

По словам чиновника, в городе из-за ракетного удара могут наблюдаться перебои с водой.

"Не нужно заполнять ванны водой. Мы уже работаем", - заявил он.

В Сети также сообщают, что на месте ракетного удара возник пожар, в том числе горят автомобили.

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram, ракеты попали по промышленному предприятию и оживленной улице города.

Предварительно, погибло как минимум три человека, еще 15 получили ранения.

В Днепре погибли люди / фото скрин

Позже на ракетный удар отреагировал и мэр Днепра Борис Филатов - по его информации, проблемы с водоснабжением могут быть в районах Рабочей и ЮМЗ.

"Энергетики, газовики и водоканал работают", - рассказал руководитель города.

Также представитель департамента транспорта горсовета Иван Васючков сообщил, что в результате ракетного удара по Днепру погиб водитель автобуса - он как раз завершил работу и как раз ехал в парк…

Водитель автобуса погиб в Днепре / фото скрин

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

Жертвой российской ракеты стал 8-летний Кирилл Пяхин, который в конце апреля с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона. В момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в "Приватбанк".

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