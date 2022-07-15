В Днепре и Кременчуге прогремели мощные взрывы: первые подробности

Мощные взрывы в Днепре / фото Telegram

В Днепре и в Кременчуге во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Подробностей пока нет.

Сообщается, что на данный момент прогремело пять взрывов. Мэр Днепра Филатов призывает не выходить из укрытий.

Взрывы в Кременчуге подтвердил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В 21.27 глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил в Telegram про отбой воздушной тревоги в области.

Также появилась информация о взрывах в Белой Церкви Киевской области взрывы - вероятно, сработало ПВО.

Позже стало известно, что в Днепре вспыхнуло много пожаров, на месте уже работают спасатели ГСЧС.

Ракетный удар по Днепру вечером 15 июля / t.me/dnipro_now

Взрывы в Днепре вечером 15 июля / t.me/dnipro_now

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

Жертвой российской ракеты стал 8-летний Кирилл Пяхин, который в конце апреля с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона. В момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в "Приватбанк".

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