В Днепре и Кременчуге прогремели мощные взрывы: первые подробности

В Днепре во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Также известно о "прилетах" в Кременчуге.
В Днепре и в Кременчуге во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Подробностей пока нет.
Сообщается, что на данный момент прогремело пять взрывов. Мэр Днепра Филатов призывает не выходить из укрытий.
Взрывы в Кременчуге подтвердил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
В 21.27 глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил в Telegram про отбой воздушной тревоги в области.
Также появилась информация о взрывах в Белой Церкви Киевской области взрывы - вероятно, сработало ПВО.
Позже стало известно, что в Днепре вспыхнуло много пожаров, на месте уже работают спасатели ГСЧС.
Ракетный удар по Виннице
Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.
Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.
Жертвой российской ракеты стал 8-летний Кирилл Пяхин, который в конце апреля с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона. В момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в "Приватбанк".
Читайте также:
Сирены выли всю ночь: в Николаеве прогремели мощные взрывы, оккупанты ударили по городу ракетами
Ад в Краматорске: рано утром в городе прозвучали мощные взрывы - первые подробности
Минус склад оккупантов: на Херсонщине возле Крыма прогремели взрывы