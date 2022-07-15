Враг отчаянно пытался наступать на Белогоровку, ВСУ беспощадно отбивали атаки - Генштаб

ВСУ отбили атаки россияне на линии фронта 15 июля / Фото УНИАН

В пятницу, 15 июля, россияне отчаянно пытались захватить Богородичное, но получили достойный отпор от украинских бойцов, говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях в белорусском небе было замечено дежурство российского самолета-разведчика А-50У, остается угроза ракетных ударов из Беларуси.

На Северском направлении оккупанты обстреливали территории Сумской области, а с целью сковывания действий ВСУ россияне держат в Курской и Брянской областях до четырех БТГр.

На Слобожанском направлении оккупанты из артиллерии обстреливали Харьков и населенные пункты Харьковской области, попытались захватить Богородичное, но получили отпор.

На Донецком направлении пытались установить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск и наступать в направлении Нагорного и Белогоровки, в результате понесли потери и отступили; несколько раз оккупанты пытались улучшить свое положение на направлениях Николаевка-Спорный, Мироновка-Углегорская ТЭС и Возрождение-Вершина, но получили отпор и отступили.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне понесли значительные потери и отступили при попытке улучшить свое положение на направлениях Сладкое-Водяное, Владимировка-Водяное, Егоровка-Павловка.

На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения.

В акватории Черного моря россияне удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.

Также, по информации Генштаба, противник продолжает применять свои беспилотники для ведения разведки на участках фронта. Беспилотники были замечены на Южнобугском направлении, в районах Павлограда и Покровска, а также Малой Токмачки.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о приказе верховного главнокомандующего Владимира Зеленского о необходимости деоккупации южных областей Украины.

Для выполнения этой задачи ВСУ собирают миллионные силы, подчеркнул он в интервью британской газете The Times.

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