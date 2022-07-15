"Вишибать из ООН": Арестович придумал, как остановить "ракетное безумие" россиян

Больше санкций – больше вооружения. В свою очередь ВСУ сегодня ответят новенькими MLRS M270 с 12 ракетами в пакете, отметил он.
Ракетное безумие россиян можно остановить только международным давленим на страну-агрессора, сообщил в интервью Фейгин-LIVE советник Офиса президента Алексей Арестович в пятницу, 15 июля.
По его словам, "надо вышибать Россию из ООН, присвоить агрессору статус "государство-спонсор терроризма".
"Больше санкций – больше вооружения. В свою очередь ВСУ сегодня ответят новенькими MLRS M270 с 12 ракетами в пакете", - отметил Арестович.
Также по словам чиновника, в пятницу оккупанты вновь предприняли попытки двигаться на Харьковском и Изюмском направлениях, но успеха не имели
"Дневными ударами российские войска поднимают градус шовинизма украинского народа", - подытожил Арестович.
Ракетный удар по Виннице
Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.
Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.
Жертвой российской ракеты стал 8-летний Кирилл Пяхин, который в конце апреля с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона. В момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в "Приватбанк".
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