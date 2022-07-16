РФ ударила ракетой по Одессе: попала в гражданский объект, там пожар

Ракетный удар по Одессе / Суспільне

В Одессе рано утром раздался сильный взрыв в тот период, когда продолжалась воздушная тревога.

Воздушную тревогу объявили около 04:00, а взрыв прогремел незадолго до 05:00. Отбой воздушной тревоги был в 05:10. Об этом сообщает "Суспільне", обнародовав фотографию черного дыма, который виднеется в городе после взрыва.

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, в городе вспыхнул пожар, и там сейчас работают спасатели.

"Одесса. Не выкладываем видео и фото с локации события. На месте пожара работают спасатели", – написал он.

После этого в оперативном командовании "Юг" рассказали, что ракета попала в гражданский объект. О пострадавших пока не сообщается.

Ракетный удар по Одессе/ Суспільне

Ракетный удар по Одессе/ Telegram-канал Новости Одессы

Стало известно, что по Одесщине оккупанты нанесли ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95, с направления Ставрополья. Об этом сообщили в ОК "Юг", пишет "Супільне".

"В результате попадания ракеты, предварительно Х-101, в склад производственно-торговой компании вспыхнул пожар ориентировочной площади 1000 м2. На месте работают спасатели. Сейчас информации о раненых нет", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером в пятницу, 15 июля, вражеские войска нанесли мощный ракетный удар по Днепру. Сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших.

Также 14 июля оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар. В результате ракетного удара погибли 23 человека, из них трое детей.

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