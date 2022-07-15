Один сгорел в авто, второй погиб с мамой: ракета убила в Виннице мальчиков 7 и 8 лет

Последствия удара ракетой по Виннице/ ГСЧС Украины

В Виннице полиция идентифицировала двух погибших в результате ракетного удара детей. К этому времени из троих детей, жизни которых оборвали оккупанты ракетной атакой на город 14 июля, была известна личность только одной девочки – 4-летней Лизы.

Теперь путем анализа ДНК удалось идентифицировать других погибших несовершеннолетних. Это двое мальчиков 7 и 8 лет. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

"Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с мамой. Другой ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован", – рассказал Клименко.

Читайте такжеРакета убила в Виннице двух работниц медцентра, двое врачей заведения в тяжелом состоянииТакже он отметил, что мама погибшей 4-летней Лизы сейчас находится в больнице. Она в тяжелом состоянии.

Всего уже удалось идентифицировать 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице.

"14 родственников без вести пропавших лиц сдали свои биологические образцы. Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей. 12 из 19 идентифицированных лиц опознали именно с помощью технологии скоростного установления ДНК", – отмечает глава Нацполиции.

Восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

К врачам за медпомощью обратились целом 183 пострадавших, 82 из них госпитализированы. Среди раненых четверо детей.

Ракетный удар по Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями. Также пострадали Дом офицеров, расположенные неподалеку жилые дома. Одна из ракет упала рядом с роддомом.

Позже стало известно, что российские военные обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр". Они были запущены с подводной лодки в Черном море.

Среди погибших в Виннице – 4-летняя Лиза, которая на момент попадания ракеты шла с мамой Ириной на занятия по развитию детей. Мама, которая вела свой блог, успела выложить последнее видео с дочкой за 1,5 часа до трагедии. Потом жизнь ребенка оборвалась, а Ирина попала в реанимацию.

Также погибли две работницы медицинского центра "Нейромед". Еще двое врачей, работающих в этом учреждении, сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице.

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