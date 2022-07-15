Вернулись в гробах: в РФ привезли еще двух командиров оккупантов, уничтоженных в Украине

Погибшие командиры оккупантов/ Twitter Necro Mancer

ВСУ ликвидировали еще двух старшин российской армии. Их тела уже завезли в Россию на похороны.

Украинские военные уничтожили командира мотострелковой роты противника – старшего лейтенанта Ондара Аржаана. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram.

Также о его смерти сообщил на своей странице в Twitter пользователь Necro Mancer, который ведет поименную базу данных погибших оккупантов и коллаборантов. Он отмечает, что российский старший лейтенант был родом из города Ак-Довурак (Тыва), и после "неудачной поездки в Украину" он уже вернулся домой, его похоронили в четверг, 14 июля.

Погибший оккупант Ондар Аржаан/ Twitter Necro Mancer

При этом знакомые ликвидированного оккупанта писали в соцсетях, что он с детства занимался различными видами спорта и большую часть жизни отдал военной службе. У него остались жена, дети и родители. Также знакомые захватчика отмечают, что его посмертно наградили "орденом мужества".

Twitter Necro Mancer

Также в Украине был уничтожен командир огнеметного взвода оккупантов – лейтенант Кирилл Оленич.

Погибший оккупант Кирилл Оленич/ Twitter Necro Mancer

Похороны Оленича / Twitter Necro Mancer

"Командир огнеметного взвода лейтенант Кирилл Оленич сделал" шаг доброй воли "- официально денацифицировался и демилитаризовался", – отмечает украинский офицер Анатолий Штефан.

Как сообщает Necro Mancer, Оленича также похоронили в РФ в четверг, 14 июля.

Ранее сообщалось, что в Украине денацифицировался еще один офицер оккупационной российской армии – заместитель командира 39-го вертолетного полка Виктор Пахольский.

Напомним, украинские военные "денацифицировали" еще одного российского подполковника – Александра Сорочинского из 4-й танковой Кантемировской дивизии. Он родом из города под Москвой.

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