"Неожиданно" подорвалось: в Северодонецке взлетело в воздух авто с оккупантами, много раненых

В Северодонецке взорвалось авто с оккупантами/ Telegram Гайдай

В захваченном россиянами Северодонецке на Луганщине в четверг, 14 июля, подорвался автомобиль с оккупантами.

Это произошло на центральной улице города, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

В результате шестеро российских захватчиков были ранены, из них четверо – в тяжелом состоянии.

"В то же время на Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают то, что мародерят и угрожают. Например, в Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" подорвался автомобиль с оккупантами. В результате шесть раненых, из которых четверо – тяжелых", – рассказал Гайдай.

Также глава ОВА отметил, что российские оккупанты сейчас пытаются создать для местных жителей хорошую картинку "безопасной и полноценной мирной жизни". При этом их абсурдной идее не мешают повсеместные руины, которые остались в городе в результате бомбардировки Северодонецка россиянами.

Но их имитация "счастливой жизни" будет продолжаться ровно до тех пор, пока это будет интересно Кремлю и российским СМИ, которые будут снимать пропагандистские ролики, отмечает Гайдай. Однако как только пропагандисты покинут разбомбленный город, попытки восстановить регион, о которых направо и налево говорят оккупанты, поставятся на длительную паузу.

Ранее Гайдай рассказывал, что оккупированный Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы. Там отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. Есть большая проблема также с канализационными системами города.

Также ранее сообщалось, что в Северодонецке оккупанты хотят снова запустить в работу завод Азот, но это грозит очень опасной техногенной катастрофой.

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