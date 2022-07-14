Оккупанты хотят запустить завод "Азот", это грозит жертвами и катастрофой - ОВА

Россияне хотят запустить завод Азот в Северодонецке / Коллаж Луганская ОВА, УНИАН

В Северодонецке оккупанты хотят снова запустить в работу завод Азот, но это грозит очень опасной техногенной катастрофой, сообщил в Telegram начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам чиновника, раннее враг заявил о намерении возобновить работу завода.

"В свою очередь в Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината и невозможно без соответствующих специалистов", - отметил Гайдай.

В ходе боевых действий были повреждены оба аммиачных цеха и цех азотной кислоты. Пострадала практически вся инфраструктура предприятия - системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство разрушены два хранилища метанола.

Полностью разрушена и система электроснабжения "Азота". А разрушение системы очистки сточных вод "Азота" нанесло значительный ущерб Северодонецку. До войны предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города.

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При этом российские оккупанты уже разыскивают в городе работников "Азота" и приглашают на работу, преднамеренно подвергая их опасности.

"Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью", - добавил Гайдай.

ВСУ отошли из Северодонецка

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 24 июня сказал о том, что украинским военным была дана команда отойти от своих позиций в Северодонецке. Он отметил, что войска РФ 4 месяца ежедневно обстреливали город. Инфраструктура уничтожена, повреждены или разрушены 90% сооружений.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ в ночь с 23 на 24 июня отошли из Северодонецка. По его словам, выход – вынужденная мера. Сложно держать оборону, когда у противника больше сил, а все эстакады вокруг города уже взорваны.

Спикер Минобороны Александр Мотузяник 24 июня сказал, что Северодонецк остается самой горячей точкой на фронте. Ведомство не комментирует информацию о выходе ВСУ из города. Он призвал не распространять сведения по этому вопросу.

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