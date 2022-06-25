Войска России полностью оккупировали Северодонецк – мэр

Северодонецк / Фото t.me/luhanskaVTSA

Войска России полностью оккупировали Северодонецк Луганской области. Они уже устанавливают там свои порядки и назначили "коменданта". Город сильно разрушен, люди столкнуться с серьезной ситуацией. Эвакуация возможна пока только на захваченные врагом территории. Россияне уже снимают пропагандистские видео с участием людей, которые находились в укрытиях завода Азот. Об этом заявил мэр города Александр Стрюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Северодонецк полностью под контролем российской армии, которая уже пытается там организовать свои порядки.

"Город полностью под оккупацией РФ. Пытаются там наводить свои порядки, назначили какого-то своего коменданта. Город на столько уничтожен, что людям трудно будет справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что город как можно скорее вернется под контроль Украины", - отметил Стрюк.

Также он добавил, что выехать с города можно только на захваченные оккупантами РФ территории Украины.

Кроме того, россияне уже снимают пропаганду в Северодонецке с людьми, которые находились в укрытиях завода Азот

Мэр объяснил, что пока люди не могут эвакуироваться, а только выехать на захваченную территорию.

В то же время оккупанты в Северодонецке уже начали снимать пропаганду с людьми, которые находились в укрытиях завода "Азот".

"Частично они (люди, которые находились в укрытиях ) уже покидают территорию "Азота". Они выходят, с ними снимают пропагандистские ролики. Они нуждаются в помощи и медицинской, и психологической", - подчеркнул Александр Стрюк.

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