Выход ВСУ из Северодонецка: в Минобороны рассказали об "оборонной операции"

Стало известно о ситуации в Северодонецке / Фото t.me/luhanskaVTSA

Генеральный штаб не комментирует информацию о возможном выходе украинских военных из города Северодонецк Луганской области, сейчас там самый горячий участок фронта, заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Как подчеркнул он во время брифинга в медиацентре Украина - Укринформ, информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в Северодонецке - закрыта.

"Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины", - подчеркнул спикер МО.

"Хотел бы призвать и журналистов и представителей органов государственной власти дать возможность ВСУ сообщать о действиях украинской армии в рамках открытой информации. Не нужно вредить ведению оборонной операции... Верьте в Вооруженные силы Украины", - добавил Мотузяник.

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Напомним, ранее военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил в Facebook о том, что украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.

"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело", - пояснил он.

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