Оккупанты вывезут людей из Северодонецка в захваченные районы - британская разведка

Оккупанты вывезут из Северодонецка в захваченные ими районы - британская разведка/ коллаж фото t.me/luhanskaVTSA и УНИАН

Уже несколько суток, начиная со вторника, 14 июня нынешнего года, русские оккупанты и подконтрольные им луганские боевики публично говорят, что, мол, скоро организуют "гуманитарные коридоры ‒ якобы для того, чтобы горожане могли выехать в "безопасное место" из Северодонецка, где уже несколько недель идут жестокие бои между ВСУ и русскими агрессорами, сообщают представители британской разведки.

Иностранные разведчики утверждают, что жители Северодонецка, которые поневоле оказались в эпицентре боев, по всей вероятности, очень подозрительно отнесутся к такому предложению оккупантов

Ситуацию усложняет то, что способы уехать из охваченного войной города на этот момент очень ограничены ‒ поскольку все мосты вокруг Северодонецке разрушены. В британской разведке ожидаюсь, что предложенный оккупантами маршрут приведет людей к недавно захваченному ими городу Сватово.

"Если горожане, которые оказались в ловушке в Северодонецке, не примут предложение выйти через коридор, то русские, видимо, будут говорит – мол, мы делаем меньше различий между ними и украинскими военными целями в городе", — подытожили британцы.

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Напомним, в предыдущей сводке разведки Великобритании утверждалось, что агрессоры из РФ столкнулись с невероятно мощной силой сопротивления украинской армии - сразу после того, когда массово пытались захватывать и уничтожать города на Донбассе.

"Прошел уже месяц жестоких боев. И сейчас русские взяли пол контроль большую часть городской застройки Северодонецка. Их тактика ведения сражений в городах, которая подразумевает массированное использование артиллерийских средств, привела к большому ущербу городу", – говорится в сводке.

Позднее аналитики Института изучения войны (США) писали, что российские оккупанты разворачивают дополнительные силы для совершения новой атаки в районе Северодонецк-Лисичанск. Туда перебрасывают танки, бронетранспортеры, инженерное оборудование и транспортные средства из Сватово вдоль российских наземных коммуникаций в Луганской области.

"Российские вооруженные силы сосредоточили подавляющее большинство имеющихся у них боевых сил для захвата Северодонецка и Лисичанска за счет других направлений наступления и несут при этом тяжелые потери", – пишут эксперты.

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