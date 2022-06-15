Русские прокладывают путь мертвыми телами своих солдат: мэр Северодонецка рассказал о боях в городе

Мэр Северодонецка рассказал о боях в городе / коллаж фото Луганской ОВА

Агрессоры из российской армии в который раз пытаются штурмовать лобовыми атаками Северодонецк ‒ одновременно и с нескольких векторов, но украинские войска продолжают крепко удерживать линию обороны в промышленной зоне. Об этом в прямом эфире единого телевизионного марафона в среду, 15 июня, заявил градоначальник Александр Стрюк.

"Есть попытки штурма города сразу по нескольким направлениям. То есть ‒ ведь мосты подорваны ‒ враг полагает, что он таким образом всерьез психологически давит на наших воинов. Далее ‒ очень усложнилось снабжение, но в то же время пути в Северодонецк еще остались. Мы все еще продолжаем защищать город и держать линию обороны", – заверил чиновник.

Стрюк утверждает, ‒ чиновник и военные применяют все усилия для того, чтобы поскорей наладить снабжения, а также поскорее отыскать хоть сколько-нибудь рабочие решения для такого.

"Под нашим контролем промышленная зона. То есть площадь, через которое идет четкое сообщение с Лисичанском. Далее ‒ сражения идут за центр города. А вслед за ними ‒ предпринимаются попытки оттеснять врага как можно дальше в центр Северонецка. Это более-менее постоянная ситуация ‒ где-то с частичными успехами, где-то, может, с тактическими отступлениями", – подытожил он.

Как отметил в конце своей речи Стрюк, войска оккупантов по своей недоброй традиции ведут прокладку пути себе мертвыми телами своих же солдат.

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Напомним, ранее в очередной сводке британской разведки говорилось о том, что русские оккупанты вошли в столкновение с невероятно мощной силой сопротивления украинской армии - когда совершили попытку захвата городов на Донбассе.

"После более чем месяца ожесточенных боев российские войска теперь контролируют большую часть Северодонецка. Их тактика ведения боевых действий в городах, основанная на интенсивном использовании артиллерии, нанесла значительный побочный ущерб всему городу", – говорится в сводке.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Североатлантического Альянса должны предоставить украинской армии больше тяжелого вооружения для противостояния России. При этом все государства должны быть готовы помогать Украине длительное время.

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