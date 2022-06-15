Украине нужно больше тяжелого оружия: генсек НАТО призвал наращивать поставки

Украина должна получить больше оружия от стран НАТО, сказал Столтенберг / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Североатлантического Альянса должны предоставить украинской армии больше тяжелого вооружения для противостояния России. При этом все государства должны быть готовы помогать Украине длительное время.

Об этом Столтенберг сказал 14 июня на брифинге после встречи лидеров семи стран НАТО, передает пресс-служба блока.

Генсек Альянса отметил, что союзники по Альянсу должны наращивать поставки вооружения. Этот вопрос будет обсуждаться в первую очередь в формате Контактной группы Рамштайн, встреча которой состоится 15 июня.

"Мы не можем предвидеть, как эта война завершится, но должны быть готовы оказывать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", – добавил Столтенберг и напомнил, что союзники НАТО поддерживают Украину с 2014 года, проводят тренировки и предоставляют оборудование для десятков тысяч украинских солдат и офицеров, которые сейчас находятся на линии фронта.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна вместе с Германией уже вскоре будет готовы передать Украине 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 года. Это произойдет сразу после того, как украинские экипажи завершат тренировку.

Рютте подчеркнул: очень важно, чтобы Россия проиграла войну с Украиной. Поэтому необходимо, чтобы Вооруженные силы Украины имели доступ ко всем необходимым видам вооружения.

Со своей стороны польский премьер Матеуш Моравецкий, выступая на этой же встрече, сказал, что Запад "делает недостаточно" для поддержки Украины. Поэтому он призвал отправлять Киеву больше оружия, включая артиллерию.

"У нас не будет оправданий, если мы позволим России победить. Это будет полный провал и катастрофа для Европейского Союза, для наших ценностей и для НАТО", – сказал Моравецкий.

Напомним, американский телеканал CNN со ссылкой на свой источник в Минобороне США сообщал, что власти США ожидают, что уже 15 среду в рамках третьей встречи глав военных ведомств западных держав в формате Рамштайн будут анонсированы дополнительные поставки тяжелого оружия Украине.

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