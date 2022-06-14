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В Пентагоне ожидают анонса новых поставок оружия Украине на "Раммштайне-3" - CNN

14 июня 2022, 20:30

Также чиновник Пентагона сказал журналистам, что в США обращают внимание на просьбы украинских чиновников об усилении и ускорении поставок вооружений.

Коллаж Пентагон
В Пентагоне ожидают анонса новых поставок оружия Украине на "Раммштайне-3" - CNN / коллаж ua.depositphotos.com и УНИАН

Власти США ожидают, что уже в среду, 15 среду, в рамках третьей встречи глав военных ведомств западных держав в формате "Рамштайн", будут анонсированы дополнительные поставки тяжелого оружия Украине. Об этом американский телеканал CNN со ссылкой на свой источник в Минобороне США (Пентагоне).

Мужчина отметил, что не может из-за режима секретности сказать, какие страны могут объявить о новых поставках оружия Украине. По его информации, сейчас США тесно сотрудничают с другими государствами по вопросу военной помощи ВСУ. В том числе и обсуждаются конкретные потребности ВСУ.

Также чиновник Пентагона отметил, что в США обращают внимание на просьбы украинских чиновников об усилении и ускорении поставок вооружений, которые очень необходимы на фронте.

"Администрация президента США Байдена уже работает над следующим пакетом (военной помощи Украине ‒ Главред)", ‒ подытожил он.

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Встреча 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Позднее руководитель Минобороны Алексей Резников заявлял - Киев ожидает от встреч в таком формате продолжения и усиления поставок оружия от западных союзников ‒ причем тех, которые значительно усилят ВСУ и будут крайне неприятными для русских оккупантов.

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Автор: Егор Бунин
новости США Пентагон война России и Украины
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