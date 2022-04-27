"Плохие новости для РФ": Подоляк прокомментировал встречу 40 министров обороны на авиабазе Рамштайн

Михаил Подоляк / ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что демилитаризации, которой требовала Россия в начале полномасштабного вторжения в Украину, не будет.

По его словам, после вчерашней встречи министров обороны на базе США в Рамштайне (Германия) поставки оружия будут ускорены.

"Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира есть очень плохие новости для России", - написал Подоляк в Twitter.

"Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия - Украина существенно усиливается", - добавил он.

Встреча 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Остин подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для нашей страны. Также он сказал, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.

Как сообщал Главред, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, чтоУкраина имеет полное право атаковать территорию России. По его словам, в Лондоне не против, чтобы для этого применили западное вооружение.

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