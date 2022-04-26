Украина имеет право атаковать территорию России — министр обороны Британии

Украина имеет право атаковать территорию России - Бен Уоллес / Фото twitter.com/bwallacemp

Украина имеет полное право атаковать территорию России. Такое мнение озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, в Лондоне не против, чтобы для этого применили западное вооружение. Об этом Уоллес рассказал в интервью Time Radio.

Заместитель государственного секретаря парламента по вооруженным силам Джеймс Хеппи также заявил, что Великобритания поддерживает право Украины атаковать российскую территорию и использовать для этого подаренные Западом боеприпасы. По его словам, оружие от Запада даже имеет необходимую для этого дальность действия.

"Многие страны по всему миру используют "импортные" комплекты... Вы склонны обвинять не выработавшую их страну, а страну, которая их выпустила", — добавил Хеппи.

Военная помощь Украине от стран Запада

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявили о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

Президент Евросовета Шарль Мишель признал, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Правительство Норвегии бесплатно передаст Вооруженным силам Украины партию переносных ЗРК Мистраль. Это переносной зенитный ракетный комплекс, которым можно уничтожать низколетящие вертолеты и самолеты врага.

В Украину из США прибыла первая партия военной помощи из нового пакета. Всего в рамках этого пакета наше государство получит американской помощи на 800 миллионов долларов. В списке того, что будет поставлено – 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и 300 дронов Switchblade.

Также ранее сообщалось, что в Германии правящая коалиция согласовала поставки Украине тяжелого вооружения для защиты от российского вторжения. Но, по данным СМИ, Министерство обороны Германии по настоянию канцлера Олафа Шольца исключило из списка все тяжелое вооружение, которое просил Киев для для борьбы с агрессией РФ.

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