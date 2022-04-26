УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Взрывы в Брянске: Арестович не исключил, что в РФ началась партизанская война

26 апреля 2022, 06:39

Арестович не подтвердил, что Украина каким-то образом причастна ко взрывам, и добавил, что Кремль никогда не признает, что ВСУ наносят удары по территории РФ.

Взрыв в Брянске
Взрывы в Брянске прогремели ночью 25 апреля / Соцсети

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предположил, что в России могла начаться партизанская война. Так он прокомментировал взрывы в Брянске. При этом Арестович не подтвердил, что Украина каким-то образом к ним причастна.

Он отметил, что Кремль никогда не признает, что Вооруженные силы Украины наносят удары по территории РФ, ведь это означало бы полный провал российской армии.

"Представим себе гипотетически, что ВСУ наносят удары по российской территории. Где ПВО, где все остальное. Выходит, ты (Путин, — ред.) 20 лет врал, что создал страшную армию. А теперь, оказывается, нужно окапываться в Брянской области. Это же катастрофа", — сказал Арестович в эфире Фейгин Live.

Советник главы ОП отметил, что в России участились пожары и взрывы.

"В России неизвестно, что происходит: горит военная база в Уссурийске, военкоматы горят, нефтебазы, какие-то склады, вузы, дома губернаторов и так далее, и так далее. У меня ощущение, что в России началась партизанская война", — сказал он .

Особенное внимание Арестович обратил на поджоги российских военкоматов. По его мнению, так россияне могут препятствовать призыву и мобилизации.

"Народ не хочет туда (на войну с Украиной, — ред.). В военкоматах же еще и списки призывников и резервистов", — отметил советник главы ОП.

Взрывы в Брянске

В российском Брянске ночью 25 апреля произошел сильный пожар на нефтебазе. Перед этим жители города слышали два взрыва и звуки воздушной тревоги.

РосСМИ писали также, что один из взрывов произошел на территории местной воинской части. Данных о пострадавших не поступало.

В Брянске начали эвакуировать людей, которые живут возле горящей нефтебазы.

Отметим, Брянск находится в 100 км от Украины.

Другие новости:

viber
война в Украине Брянск Алексей Арестович новости Украины взрыв
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра 24 апреля 2022: Львам – счастливые сны, Скорпионам – подсказки судьбыГороскоп на завтра 24 апреля 2022: Львам – счастливые сны, Скорпионам – подсказки судьбы Под водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из ХарьковаПод водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из Харькова Почему Россия попытается закончить войну в Украине до июняПочему Россия попытается закончить войну в Украине до июня "Ворвались и унизили": Александра Зарицкая рассказала, как стала жертвой рашистов"Ворвались и унизили": Александра Зарицкая рассказала, как стала жертвой рашистов Адольф и Ева: почему обручальное кольцо у любовницы Путина Кабаевой - хороший знак для УкраиныАдольф и Ева: почему обручальное кольцо у любовницы Путина Кабаевой - хороший знак для Украины
Поддержите Главред

Последние новости

07:14

Как работает украинский Бук изнутри: ВСУ показали, как сбили российскую "птичку" Су-34

06:39

Взрывы в Брянске: Арестович не исключил, что в РФ началась партизанская войнаВидео

06:27

Застой России: как Китай и США готовы закопать топор войнымнение

06:10

Приметы на 26 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

04:35

Мрия будет еще круче: конструкторы поведали о судьбе самого большого самолета в мире

Реклама
04:30

Супруги ждали ребенка: попавшая в многоэтажку Одессы ракета РФ убила молодую паруВидео

04:03

Следующий месяц – решающий: военный эксперт назвал условие победы Украины в войне против РФВидео

03:40

Ударят заморозки: синоптики назвали самые холодные дни в маеВидео

03:05

Современный френч маникюр 2022, который смотрится особенно красивоФото

02:30

Военный эксперт рассказал, когда украинская армия сможет наступать на оккупантовВидео

02:00

Как варить рис, чтобы он получился идеально рассыпчатым

01:30

Тука назвал единственный путь для завершения войны в УкраинеВидео

00:48

История безжалостна к тиранам: Подоляк напомнил о крахе Российской империиВидео

00:32

Приедут ли на вызов врачи во время комендантского часа: ответ Минздрава

00:06

Чем быстрее Путин согласится на переговоры, тем больше шансов прекратить войну - Кулеба

25 апреля, понедельник
23:30

Бывший сотрудник Азовстали сдал россиянам информацию о заводе и месте украинских защитниковВидео

23:22

Миллиардер Илон Маск купил популярную соцсеть

23:17

Жара под Донецком: ВСУ вломили рашистам и отразили танковый прорывВидео

22:38

В Ирпене мародеры бросили гранату в женщин, одна в критическом состоянииВидео

22:34

Польша передала свои танки Украине, а взамен получила новые - премьер

Реклама
22:34

Уничтожить все, что связано с Москвой: Данилов анонсировал тотальную дерусификацию

22:14

В разведке Украины раскрыли подробности взрывов в ПриднестровьеВидео

21:57

Накрыли артой, добили в ближнем бою: королевская бригада ВСУ "покрошила" наемников ВагнераВидео

21:57

Гороскоп на май 2022 для Раков: слава, новая любовь и хороший доходВидео

21:57

Критические недели: в Минобороны Британии дали тревожный прогноз по войне

21:28

Начались самые тяжелые бои: астролог составил гороскоп для Украины и назвал даты завершения войныВидео

21:26

Мертвая хватка Леопарда: в ФРГ предложили вооружить ВСУ знаменитыми танками НАТОВидео

21:05

Орки захватили здание горсовета в Херсоне и выгнали весь персонал

20:49

Жена призывала насиловать украинок: под Изюмом взяли в плен рашиста из КрымаВидео

20:44

"Разнесло полздания с силовиками": подробности взрыва в КременнойВидео

20:38

Враг принудительно выселяет всех жителей поселка в Херсонской области

20:23

Тотальная неудача: в Британии назвали впечатляющее число уничтоженных в Украине солдат РФВидео

20:10

В Украину идет невероятная жара и сильные грозыВидео

19:58

Зачем оккупанты бьют по железной дороге: ответ ГенштабаВидео

19:44

Орки устроили штурм на двух направлениях: получили по зубам и отползли с потерямиВидео

19:28

Атака на "МГБ Приднестровья": в Тирасполе прогремели взрывы

19:24

Оркам "повезло": на Пасху бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов

19:23

Презрение к россиянам, или Почему Россия будет плодить обелиски неизвестным солдатаммнение

19:21

В Мариуполе нашли третью самую огромную братскую могилуВидео

19:13

Популярная украинская киноактриса покинула Украину и будет работать в Бельгии

Реклама
18:55

Ответка на Херсонщине: ВСУ накрыли артиллерией склады и скопления рашистовВидео

18:45

84% украинцев считают, что "простые россияне" виновны в путинском вторжении в Украину

18:33

"Самые страшные минуты для нашей семьи": Сумская рассказала, почему ее старшая дочь не уезжает из РФ

18:27

Российская ракета убила целую семью: переживший трагедию одессит рассказал о гореВидео

18:20

Везунчики по жизни: названы знаки с сильным ангелом-хранителем

18:07

Шмыгаль назвал условие победы Украины в войне с РФВидео

18:03

"Умрет Путин, убивают и Кадырова": сын экс-президента Чечни дал особый прогнозВидео

17:53

"Горе не пришло в семью": пропагандист Соловьев прокомментировал "покушение неонацистов"

17:49

Крейсер Москва пошел на дно вместе с вертолетом РФ: фото эхолокацииВидео

17:36

Путин окончательно оторвался от реальностимнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять