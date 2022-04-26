Взрывы в Брянске: Арестович не исключил, что в РФ началась партизанская война

Взрывы в Брянске прогремели ночью 25 апреля / Соцсети

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предположил, что в России могла начаться партизанская война. Так он прокомментировал взрывы в Брянске. При этом Арестович не подтвердил, что Украина каким-то образом к ним причастна.

Он отметил, что Кремль никогда не признает, что Вооруженные силы Украины наносят удары по территории РФ, ведь это означало бы полный провал российской армии.

"Представим себе гипотетически, что ВСУ наносят удары по российской территории. Где ПВО, где все остальное. Выходит, ты (Путин, — ред.) 20 лет врал, что создал страшную армию. А теперь, оказывается, нужно окапываться в Брянской области. Это же катастрофа", — сказал Арестович в эфире Фейгин Live.

Советник главы ОП отметил, что в России участились пожары и взрывы.

"В России неизвестно, что происходит: горит военная база в Уссурийске, военкоматы горят, нефтебазы, какие-то склады, вузы, дома губернаторов и так далее, и так далее. У меня ощущение, что в России началась партизанская война", — сказал он .

Особенное внимание Арестович обратил на поджоги российских военкоматов. По его мнению, так россияне могут препятствовать призыву и мобилизации.

"Народ не хочет туда (на войну с Украиной, — ред.). В военкоматах же еще и списки призывников и резервистов", — отметил советник главы ОП.

Взрывы в Брянске

В российском Брянске ночью 25 апреля произошел сильный пожар на нефтебазе. Перед этим жители города слышали два взрыва и звуки воздушной тревоги.

РосСМИ писали также, что один из взрывов произошел на территории местной воинской части. Данных о пострадавших не поступало.

В Брянске начали эвакуировать людей, которые живут возле горящей нефтебазы.

Отметим, Брянск находится в 100 км от Украины.

Другие новости: