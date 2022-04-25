"Это вам за наши слёзы!": Гордон назвал версию масштабного пожара в Брянске

Второй объект, который загорелся сегодня ночью в Брянске – это 120-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления, пишут в сети.
В российском Брянске ночью 25 апреля произошел сильный пожар на нефтебазе. Перед этим жители города слышали взрывы и звуки воздушной тревоги. Над городом поднимаются клубы дыма.
Хоть пока и нет официальной реакции как украинской, так и российской стороны, но журналист Дмитрий Гордон решил выдвинуть свою версию происходящего в России.
"В российском Брянске пылают воинская часть и крупнейшая нефтебаза. Это вам за наши слёзы! Воистину Благодатный огонь", - отметил он на своей страничке в Instagram.
Напомним, перед двумя пожарами в Брянске прогремели два взрыва в районе завода Сельмаш, а пожар вспыхнул в районе нефтебазы Дружба. Как сообщили в пресс-службе правительства Брянской области, загорелись резервуары с топливом.
Позже стало известно, что второй объект, который загорелся сегодня ночью в Брянске – это 120-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления. Информация пока не подтверждена официально.
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