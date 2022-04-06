Ночью Россия обстреляла Днепропетровщину: уничтожена нефтебаза и поврежден завод

Пожарные тушат пожар в Днепропетровской области / ua.depositphotos.com

В ночь на среду, 6 апреля, российские военные обстреляли с воздуха Днепропетровскую область. В результате обстрелов была уничтожена нефтебаза с горючим и поврежден один из заводов.

"Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По его словам, нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе вспыхнул масштабный пожар, который до сих пор пытаются потушить, поскольку загорелось горючее.

Количество пострадавших на данный момент уточняется.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что нефтебаза расположена в Новомосковске, а завод – в Синельниковском районе.

По его данным, погибших или пострадавших в результате обстрелов нет.

Читайте такжеВзрыв нефтебазы в Белгороде: Зеленский рассказал, причастна ли УкраинаКак сообщал Главред, 1 апреля в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пожар произошёл "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

В разведке Великобритании сообщили, что пожар в Белгороде уничтожил несколько цистерн с нефтью на местных складах. Отмечается, что вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепочки России.

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