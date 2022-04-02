Британская разведка: взрывы в Белгороде бьют по войскам РФ под Харьковом

Пожар на нефтебазе в Белгороде / Reuters

В разведке Великобритании оценили масштабные взрывы с пожарами на нефтебазе в российском Белгороде.

Пожар в Белгороде уничтожил несколько цистерн с нефтью на местных складах, говорится в разведданных, опубликованных в Twitter Минобороны Британии.

Отмечается, что вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепочки России.

Особенно может пострадать обеспечение российских войск, окруживших Харьков (60 км от Белгорода).

Взрыв на нефтебазе в Белгороде

Ранее спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык не подтвердил и не опроверг информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде (РФ).

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ", - заявил он.

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