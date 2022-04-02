Британская разведка: взрывы в Белгороде бьют по войскам РФ под Харьковом

Потеря запасов топлива и боеприпасов создаст нагрузку на логистические цепочки России.
В разведке Великобритании оценили масштабные взрывы с пожарами на нефтебазе в российском Белгороде.
Пожар в Белгороде уничтожил несколько цистерн с нефтью на местных складах, говорится в разведданных, опубликованных в Twitter Минобороны Британии.
Отмечается, что вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепочки России.
Особенно может пострадать обеспечение российских войск, окруживших Харьков (60 км от Белгорода).
Читайте также"Азов вошел в Белгород": в РФ массовое минирование и "эвакуация" после взрывов на артскладах
Взрыв на нефтебазе в Белгороде
Ранее спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык не подтвердил и не опроверг информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде (РФ).
"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ", - заявил он.
Читайте также"Это может быть на всей территории РФ": Данилов о взрывах в Белгороде
Читайте еще:
- Россияне испугались войны: в МВД ответили на фейки РФ об "авиаударе по нефтебазе" и панику в Белгороде
- Пожар на нефтебазе в Белгороде: Кулеба не подтверждает, но и не опровергает "роль Украины"
- В войне только один агрессор: Белый дом высказался об обстреле в Белгороде