В российском Белгороде вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе

Ранее в Белгородской области России взорвался склад с боеприпасами.
В российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе. Об это сообщил мэр города Антон Иванов и губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На нефтебазе в городе Белгород — пожар. Все экстренные службы выехали на ликвидацию. Я тоже выезжаю на место. Буду информировать", — написал Иванов в своем телеграмме-канале.
Что привело к возгоранию, неизвестно.
В сети уже появились фото и видео масштабного пожара в Белгороде:
Сначала о связи пожара на нефтебазе в Белгороде с военными действиями не сообщалось, но позже губернатор Белгородской области Гладков заявил, что пожар произошёл "вследствие авиаудара с двух вертолетов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".
Он добавил, что жертв нет, пожар тушат, населению ничего не угрожает.
Как сообщал Главред, вечером 29 марта в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.
Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.
Другие новости:
- Украина не стреляет по военным объектам на территории России: Арестович назвал причину
- "Солдаты НАТО" и "украинские ДРГ": в соцсетях РФ паника после взрывов в Белгороде
- РФ нанесла новые ракетные удары: в городах Украины гремят мощные взрывы