В российском Белгороде вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Белгороде / Фото соцсети

В российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе. Об это сообщил мэр города Антон Иванов и губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На нефтебазе в городе Белгород — пожар. Все экстренные службы выехали на ликвидацию. Я тоже выезжаю на место. Буду информировать", — написал Иванов в своем телеграмме-канале.

Что привело к возгоранию, неизвестно.

В сети уже появились фото и видео масштабного пожара в Белгороде:

Сначала о связи пожара на нефтебазе в Белгороде с военными действиями не сообщалось, но позже губернатор Белгородской области Гладков заявил, что пожар произошёл "вследствие авиаудара с двух вертолетов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Он добавил, что жертв нет, пожар тушат, населению ничего не угрожает.

Как сообщал Главред, вечером 29 марта в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

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