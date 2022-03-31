"Азов вошел в Белгород": в РФ массовое минирование и "эвакуация" после взрывов на артскладах

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В российском Белгороде после прогремевших в области взрывов на складе ракетного и артиллерийского снаряжения, заминировали несколько зданий.

В список попали правительство Белгородской области на Соборной площади, мэрия на Гражданском проспекте. Видео эвакуации попало в Сеть, пишет bel.ru.

Волна минирований задела и СМИ. Эвакуировали здание издательского дома "Мир Белогорья".

Источник сообщил и о минировании института культуры.

Эвакуация была и в госпитале ветеранов войн. Также заминировали здание нового дома быта.

Кроме того, суды в Белгородской области получили письма по электронной почте с заявлением о минировании.

Вместе с тем в Сети опубликовали документ об эвакуации белгородцев после взрывов на артскладах.

Согласно формулировке из распоряжения городской администрации, сделать это нужно "в связи с непосредственной угрозой агрессии против Белгородской области, Российской Федерации со стороны Вооружённых Сил Украины".

Местные власти утверждают, что это распоряжение — фейк.

Добавим, что после взрывов на артскладах в пабликах жителям города рекомендовали эвакуироваться в Харьков или Мариуполь, предупреждали о ДРГ на машинах полиции и советовали кричать "Слава Украине!" при виде мужчин, поскольку в Белгород якобы зашли бойцы "Азова" и полка Степана Бандеры, переодевшись в гражданскую одежду.

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Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.