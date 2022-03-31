"Азов вошел в Белгород": в РФ массовое минирование и "эвакуация" после взрывов на артскладах

Жителям Белгорода рекомендовали эвакуироваться в Харьков или Мариуполь после взрывов на артскладах.
В российском Белгороде после прогремевших в области взрывов на складе ракетного и артиллерийского снаряжения, заминировали несколько зданий.
В список попали правительство Белгородской области на Соборной площади, мэрия на Гражданском проспекте. Видео эвакуации попало в Сеть, пишет bel.ru.
Волна минирований задела и СМИ. Эвакуировали здание издательского дома "Мир Белогорья".
Источник сообщил и о минировании института культуры.
Эвакуация была и в госпитале ветеранов войн. Также заминировали здание нового дома быта.
Кроме того, суды в Белгородской области получили письма по электронной почте с заявлением о минировании.
Вместе с тем в Сети опубликовали документ об эвакуации белгородцев после взрывов на артскладах.
Согласно формулировке из распоряжения городской администрации, сделать это нужно "в связи с непосредственной угрозой агрессии против Белгородской области, Российской Федерации со стороны Вооружённых Сил Украины".
Местные власти утверждают, что это распоряжение — фейк.
Добавим, что после взрывов на артскладах в пабликах жителям города рекомендовали эвакуироваться в Харьков или Мариуполь, предупреждали о ДРГ на машинах полиции и советовали кричать "Слава Украине!" при виде мужчин, поскольку в Белгород якобы зашли бойцы "Азова" и полка Степана Бандеры, переодевшись в гражданскую одежду.
Читайте также"Солдаты НАТО" и "украинские ДРГ": в соцсетях РФ паника после взрывов в Белгороде
Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.
Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.