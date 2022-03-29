Демилитаризация России Точкой-У: в РФ взорвался склад боеприпасов, есть раненые

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В Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Российские СМИ пишут, что взрывы во вторник вечером, 29 марта, произошел в районе села Красный Октябрь.

Информацию о взрывах, произошедших в районе села Красный Октябрь под Белгородом, подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков.

Как уточняет ТАСС, четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

В свою очередь военкор Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что украинские воины нанесли огневой удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения на территории РФ.

"19-я ракетная бригада нанесла точный удар ракетой Точка-У по составу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское под Белгородом. Из этих складов Россия поставляет боеприпасы для убийства украинцев. ВСУ проводят эффективные переговоры о демилитаризации и денацификации России. Украинцы уведут российскую армию прямо в ад", - написал Бутусов в Facebook.

Позднее в РФ заявили, что причиной взрыва якобы стал человеческий фактор.

Напомним, ранее сообщалось о том, тчо украинские военнослужащие уничтожили российский большой десантный корабль Саратов из оружия, которое в принципе не предназначено для ведения боевых действий на море. Речь идет о тактических ракетных комплексах Точка-У.

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