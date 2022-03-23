В России заявили, что с территории Украины прилетел снаряд и взорвался в деревне / CC0 Public Domain

Вячеслав Гладков ‒ губернатор Белгородской области страны-агрессора, России, заявил о том, что выпущенный с территории Украины снаряд взорвался на территории области. Об этом чиновник написал на своем Telegram-канале.

"Произошло ЧП – был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие", ‒ говорится тексте.

Кроме того, в двух селах Белгородского района области, Журавлевка и Нехотеевка, введен режим чрезвычайной ситуации.

Как известно, именно на этом направлении границы присутствуют российские войска, которые вторглись на территорию Украины.

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Напомним, ранее сообщали, что российские оккупанты закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера.

Позднее в Минобороны Украины заявила, что таким образом РФ может готовиться к провокациям против гражданских судов, в которых в дальнейшем страна-агрессор хочет обвинить Украину.