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РФ закрашивает на кораблях названия и бортовые номера, чтобы совершать провокации и обвинить Украину

21 марта 2022, 15:13

Такие действия РФ являются "наследованием самых низких традициях пиратства", отмечают в Минобороны Украины.

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РФ закрашивает на кораблях названия и бортовые номера для совершения провокаций / Минобороны Украины

Российские оккупанты закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера. В Минобороны Украины заявляют, что таким образом РФ может готовиться к провокациям против гражданских судов, в которых в дальнейшем страна-агрессор хочет обвинить Украину.

Соответствующее заявление Минобороны Украины обнародовало в Facebook. В ведомстве такое поведение России назвали "наследованием самых низких традиций пиратства".

"Пираты под триколором зарисовывают бортовые номера, а с ними – скудные остатки чести и достоинства. Сейчас военные страны-агрессоры закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера. Осознавая грязные методы ведения войны рашистами, в этой акции усматривается подготовка к будущим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей", – говорится в сообщении.

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Фото: Минобороны Украины

Российские захватчики с начала широкомасштабного вторжения в Украину уже не раз совершали подлые действия в Черном море, говорят в Минобороны. Орки, в частности, заблокировали работу украинских портов и обстреляли четыре гражданских судна. Кроме этого, они захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда.

"Препятствуют спасательным операциям – захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов", – отмечается в сообщении.

Мир ударит по российскому судоходству из-за действий РФ

В Минобороны также перечислили, какие ограничения уже были или скоро будут введены против судоходства России за ее действий на море:

  • Суда РФ скоро не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять в России электронные навигационные карты C-MAP, которые используют большинство российских судов.
  • Шведские порты уже объявили бойкот всем российским судам и грузам.
  • Дунайская комиссия лишила Российскую Федерацию полномочий и требует компенсации за срыв судоходства.
  • Турция использует полномочия, которые предоставляет Конвенция Монтре 1936-го года, согласно которым разрешается закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.

Также в украинском оборонном ведомстве отметили, что страны Евросоюза и Великобритания рассматривают возможность запретить вход кораблей в свои порты.

Напомним, российские оккупанты заминировали рекомендуемые пути в Черном море. Об этом сообщил руководитель проекта в Институте черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. При этом оккупанты заявили, что мины якобы являются украинскими.

Позже стало известно, что Черноморский флот Российской Федерации, по сообщениям Военно-морских сил Украины, заминировал акваторию у входа в устье Дуная и вокруг острова Змеиный в Черном море.

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