"Закрыть небо над акваторией": что известно о минировании Россией Черного моря

/ Фото Reuters

Черноморский флот Российской Федерации, по сообщениям Военно-морских сил Украины, заминировал акваторию у входа в гирло Дуная и вокруг острова Змеиный в Черном море.

Как рассказал в эфире Сurrenttime руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, это препятствует движению коммерческих судов от Босфора до Одессы. Причем угроза создается не только для украинских портов, но и для портов Болгарии, Румынии и Черноморского побережья Турции.

"Любой разумный человек понимает, что в штормовом море посчитать 420 мин невозможно. Скорее всего, Российская Федерация знает, что она поставила 420 морских мин в районе острова Змеиный и гирла Дуная, и делает вид, что их сорвало штормом и, по сообщению ТАСС, они могут оказаться и у входа в Босфор, и через Босфор оказаться в Средиземном море. Это полная глупость. Они используют свою минную постановку для того, чтобы нагнать страху на судовладельцев, на экипажи судов, чтобы не ходили не только в украинские порты, но и в порты ближайших соседей Украины по Черному морю", - пояснил эксперт.

Он говорит, что отсюда вытекает необходимость проведения операции по разминированию.

"На наш взгляд, речь должна идти о международной гуманитарной операции, в которой должны участвовать соответствующие военные минно-тральные корабли. Их, естественно, нужно прикрывать с моря и с воздуха. Для этого нужно закрыть небо над этой акваторией. Необходимо потребовать всеми международными организациями немедленного вывода кораблей Черноморского и других флотов России, их ухода в российские порты для того, чтобы эта гуманитарная операция могла осуществиться", - добавил Клименко.

Минирование РФ в Черном море

Ранее сообщалось о том, что рссийские оккупанты заминировали рекомендованные пути в Черном море.

Морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов предупреждение об угрозе подрыва на дрейфующих минах.

Читайте еще: