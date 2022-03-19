От Одессы до Босфора: Россия заминировала Черное море

Корабли РФ в Черном море / Фото Reuters

Российские оккупанты заминировали рекомендованные пути в Черном море, сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Как пишет он в своем Facebook, 18 марта морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов предупреждение об угрозе подрыва на дрейфующих минах.

Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах, говорится в сообщении оккупантов.

Добавим, что оккупанты заявили, что мины якобы являются украинскими.

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