От Одессы до Босфора: Россия заминировала Черное море

В РФ направили предупреждение об угрозе подрыва на дрейфующих минах.
Российские оккупанты заминировали рекомендованные пути в Черном море, сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
Как пишет он в своем Facebook, 18 марта морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов предупреждение об угрозе подрыва на дрейфующих минах.
Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах, говорится в сообщении оккупантов.
Добавим, что оккупанты заявили, что мины якобы являются украинскими.
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Автор: Алексей Тесля