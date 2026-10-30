Куда выливать использованное масло после жарки - многие ошибаются годами

Масло не навредит, если правильно его выбросить.

https://glavred.info/life/kuda-vylivat-ispolzovannoe-maslo-posle-zharki-mnogie-oshibayutsya-godami-10807961.html Ссылка скопирована

Остатки масла важно правильно утилизировать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему нельзя выливать масло после жарки в раковину

Как правильно утилизировать отработанное масло в домашних условиях

После жарки или фритюра обычно остается немало масла, которое нужно выбросить. Многие просто сливают его в раковину или в мусорный бак. Но так делать категорически нельзя.

Главред узнал, что британский работник службы вывоза отходов, известный в TikTok как The No1 Binman, объяснил, как правильно выбрасывать отработанное масло. Об этом пишет Express.

видео дня

Как правильно утилизировать масло

Масло, слитое в раковину на кухне, непременно приведет к засорам канализации. Застывая в трубах, оно образует пробки, с которыми без сантехника не справиться. Поэтому нужно утилизировать масло по-другому.

Как поддерживать канализацию в идеальном состоянии / Инфографика: Главред

"Отработанное масло следует выбрасывать вместе с общими бытовыми отходами. Не кладите его в контейнер для пищевых отходов и ни в коем случае не в контейнер для вторичного сырья", - подчеркнул эксперт.

Просто вылить жир в бак тоже не выход. Жидкость может испортить мешок для мусора и испачкать всё вокруг.

"Если есть возможность, перелейте его в какую-нибудь емкость (которая не подлежит переработке) и уже тогда выбрасывайте в общие отходы. Это гарантирует, что масло не прольется, даже если пакет порвется", - советует сотрудник службы.

Для этого можно использовать герметичный контейнер или пластиковую бутылку. Главное, чтобы у тары была крышка и масло из нее точно не вылилось.

Еще новости:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред