Куда выливать использованное масло после жарки - многие ошибаются годами

Вы узнаете:
- Почему нельзя выливать масло после жарки в раковину
- Как правильно утилизировать отработанное масло в домашних условиях
После жарки или фритюра обычно остается немало масла, которое нужно выбросить. Многие просто сливают его в раковину или в мусорный бак. Но так делать категорически нельзя.
Главред узнал, что британский работник службы вывоза отходов, известный в TikTok как The No1 Binman, объяснил, как правильно выбрасывать отработанное масло. Об этом пишет Express.
Как правильно утилизировать масло
Масло, слитое в раковину на кухне, непременно приведет к засорам канализации. Застывая в трубах, оно образует пробки, с которыми без сантехника не справиться. Поэтому нужно утилизировать масло по-другому.
"Отработанное масло следует выбрасывать вместе с общими бытовыми отходами. Не кладите его в контейнер для пищевых отходов и ни в коем случае не в контейнер для вторичного сырья", - подчеркнул эксперт.
Просто вылить жир в бак тоже не выход. Жидкость может испортить мешок для мусора и испачкать всё вокруг.
"Если есть возможность, перелейте его в какую-нибудь емкость (которая не подлежит переработке) и уже тогда выбрасывайте в общие отходы. Это гарантирует, что масло не прольется, даже если пакет порвется", - советует сотрудник службы.
Для этого можно использовать герметичный контейнер или пластиковую бутылку. Главное, чтобы у тары была крышка и масло из нее точно не вылилось.
Еще новости:
- Стиральная машина стирает не хуже, но потребляет значительно меньше света: какой режим выбрать
- В Чернобыльской зоне обнаружили очень редкий гриб: чем его вид удивляет людей
- Почему нельзя класть коврик вплотную к входной двери
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред