Истребители Су-34 превратились в пепелище: ВМС рассказали об ударе "Нептуном"

Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по российскому военному аэродрому "Мариновка".

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Два российских Су-34 уничтожены / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, NASA FIRMS

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Украина нанесла ракетный удар по аэродрому "Мариновка"

Для атаки использовался береговой ракетный комплекс "Нептун"

Уничтожены два российских Су-34

Украина нанесла ракетный удар по российскому военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области. Уничтожены два вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

Украинские военные нанесли удар береговым ракетным комплексом "Нептун" по месту дислокации российской авиации на аэродроме вблизи населенного пункта Октябрьский в Волгоградской области.

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По данным ВМС, в результате обстрела уничтожены два фронтовых истребителя-бомбардировщика Су-34, которые находились на территории 11-го смешанного авиационного полка.

"Еще 2 самолета Су-34 на счету "длинного Нептуна", - отметили в ВМС Украины.

Кроме того, российские паблики сообщают о двух убитых российских военных и как минимум двух раненых. Официального подтверждения этих данных в сообщениях ВМС нет.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Как отмечает "Милитарный", перед ударом на аэродроме объявили об угрозе со стороны дронов. Впоследствии спутниковые данные NASA FIRMS зафиксировали пожар на территории объекта. Аномальное повышение температуры наблюдалось в 02:28 ночи в районе стоянки самолетов.

Пожар на территории аэродрома "Мариновка" / Фото: NASA FIRMS

Что известно о российских Су-34

Су-34 является одной из основных платформ российской тактической авиации. Российские войска используют эти самолеты, в частности, для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по украинским городам, позициям Сил обороны и прифронтовым территориям.

Су-34 / Инфографика: Главред

В ВМС подчеркнули, что украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам РФ, чтобы снизить её возможности вести боевые действия против Украины.

Удары по РФ "Нептунами" - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны нанесли массированные удары "Нептунами" и реактивными дронами по России. По данным СБУ, повреждены пять производственных зданий завода в Азове, а на Ильском НПЗ зафиксированы два очага возгорания.

Военно-морские силы Украины сообщили об ударе по военному аэродрому в Воронежской области. По их данным, были поражены шесть Су-34М и зафиксированы повреждения технического оборудования для обеспечения полётов.

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах дальнобойной операции по аэродрому в Воронежской области. По словам президента, операция привела к уничтожению четырёх Су-34 и поражению ещё двух самолётов.

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Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

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