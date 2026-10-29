Истребители Су-34 превратились в пепелище: ВМС рассказали об ударе "Нептуном"

Главное:
- Украина нанесла ракетный удар по аэродрому "Мариновка"
- Для атаки использовался береговой ракетный комплекс "Нептун"
- Уничтожены два российских Су-34
Украина нанесла ракетный удар по российскому военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области. Уничтожены два вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.
Украинские военные нанесли удар береговым ракетным комплексом "Нептун" по месту дислокации российской авиации на аэродроме вблизи населенного пункта Октябрьский в Волгоградской области.
По данным ВМС, в результате обстрела уничтожены два фронтовых истребителя-бомбардировщика Су-34, которые находились на территории 11-го смешанного авиационного полка.
"Еще 2 самолета Су-34 на счету "длинного Нептуна", - отметили в ВМС Украины.
Кроме того, российские паблики сообщают о двух убитых российских военных и как минимум двух раненых. Официального подтверждения этих данных в сообщениях ВМС нет.
Как отмечает "Милитарный", перед ударом на аэродроме объявили об угрозе со стороны дронов. Впоследствии спутниковые данные NASA FIRMS зафиксировали пожар на территории объекта. Аномальное повышение температуры наблюдалось в 02:28 ночи в районе стоянки самолетов.
Что известно о российских Су-34
Су-34 является одной из основных платформ российской тактической авиации. Российские войска используют эти самолеты, в частности, для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по украинским городам, позициям Сил обороны и прифронтовым территориям.
В ВМС подчеркнули, что украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам РФ, чтобы снизить её возможности вести боевые действия против Украины.
Удары по РФ "Нептунами" - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Силы обороны нанесли массированные удары "Нептунами" и реактивными дронами по России. По данным СБУ, повреждены пять производственных зданий завода в Азове, а на Ильском НПЗ зафиксированы два очага возгорания.
Военно-морские силы Украины сообщили об ударе по военному аэродрому в Воронежской области. По их данным, были поражены шесть Су-34М и зафиксированы повреждения технического оборудования для обеспечения полётов.
Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах дальнобойной операции по аэродрому в Воронежской области. По словам президента, операция привела к уничтожению четырёх Су-34 и поражению ещё двух самолётов.
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Об источнике: Военно-морские силы Украины
На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.
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