Как снять скотч с бумаги, чтобы не повредить документ — классный лайфхак

Блогерша показала, как удалить скотч с документа, не оставив следов.

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Самый простой способ удалить скотч с бумаги / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как удалить скотч с документа без резких движений

Зачем наклеивать дополнительный скотч поверх старого

Скотч, случайно приклеенный к важному документу, может стать настоящей проблемой, ведь при его снятии вместе с клейкой лентой может отслоиться краска или повредиться текст.

Но Главред узнал, что украинская блогерша Лена Гордиенко в TikTok поделилась простым лайфхаком, который поможет удалить скотч с бумаги и сохранить написанное.

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Как снять скотч с бумаги, не повредив текст

Если на документ случайно попал скотч, не стоит спешить отрывать его привычным способом. При резком движении вместе с клейкой лентой может сойти краска, а на бумаге останутся следы.

Чтобы аккуратно удалить скотч, понадобится еще один кусочек клейкой ленты. Его нужно наклеить поверх скотча, который необходимо снять. Дополнительная лента поможет создать участок, за который можно потянуть, чтобы постепенно отделять приклеенный скотч от бумаги.

5 способов удалить следы скотча с пластиковых окон / Инфографика: Главред

"Не бойся, наклеивай его сверху. Тебе нужно его максимально натягивать. Понемногу он будет отставать", - утверждает блогерша.

По мере того как скотч отклеивается, можно переходить к следующему участку и повторять движение.

В то же время стоит помнить, что этот способ не гарантирует сохранность любого документа. На тонкой бумаге, термобумаге, фотографиях или документах с нестойкой печатью даже осторожное снятие скотча может оставить следы.

Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

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