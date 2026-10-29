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Обстановка после перемирия на Херсонщине обострится - военный раскрыл план РФ

Анна Косик
29 октября 2026, 08:31
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Оккупанты в очередной раз используют режим тишины в своих военных целях.
Обстановка после перемирия на Херсонщине обострится - военный раскрыл план РФ
После прекращения огня обстрелы правобережья Херсонской области могут значительно усилиться / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скриншот из видео

Что сообщил военный:

  • Россия использует режим тишины в Херсонской области для перегруппировки
  • После окончания перемирия ситуация в Херсонской области обострится
  • Оккупанты, скорее всего, планируют усилить удары вглубь правобережья

Оккупационная армия страны-агрессора России использует перемирие в Херсонской области для перегруппировки своих подразделений. Об этом в Telegram сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

По данным военного, россияне подтягивают расчёты БПЛА и всю инфраструктуру ближе к Днепру для того, чтобы затем наносить удары тактическими средствами на максимальную глубину подконтрольного Украине правого берега Днепра.

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"Обстановка по окончании перемирия однозначно обострится", - подчеркнул он.

"Алекс" предполагает, что положение украинских военных после окончания режима тишины усложнится. Также он не исключает активность десантных групп РФ через Днепр.

Зачем РФ перемирие в Олешках - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политического эксперта Владимира Манько, российские оккупанты могут воспользоваться режимом прекращения огня в Олешках, чтобы укрепить свои военные позиции в городе.

Также после эвакуации гражданских лиц российские войска могут попытаться увеличить численность личного состава в городе. Если это им удастся, то они будут предлагать такие же операции и на других участках, где им, возможно, тоже удастся улучшить тактическое положение на местности.

Режим тишины в Херсонской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина с 03:00 27 октября по киевскому времени ввела режим тишины в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что прекращение огня является частью гуманитарной миссии, которую Украина проводит совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Посредником и координатором процесса выступает первая леди США Мелания Трамп.

До сих пор российские военные соблюдали режим тишины, а украинская морская пехота продолжает следить за ситуацией и контролировать оперативную обстановку в районе проведения гуманитарной миссии.

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О персоне: лейтенант "Алекс"

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" - Александра, офицер и автор Telegram-канала "Офицер".

"Алекс" учился в военном лицее, высшем военном учебном заведении. После этого он начал защищать Украину на фронте, а полномасштабное вторжение встретил в Харькове, пишет "Фокус".

Сейчас Telegram-канал военного насчитывает более 180 тысяч подписчиков. В нём он освещает новости с фронта.

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