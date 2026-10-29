Позже, чем многие думают: когда малыши готовы к детскому саду

Эксперт объяснил, почему большинство детей отдают в детский сад примерно в три года.

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Учёный объяснил, в каком возрасте большинство детей готовы к социализации в детском саду / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему трехлетним детям может быть сложно в детском саду

Как постепенно адаптировать ребенка к детскому саду без лишнего стресса

Детский сад в три года нужен скорее родителям, чем самому ребенку. Малыши готовы к социализации без лишнего стресса ближе к пяти годам.

Главред узнал, что об этом заявил кандидат биологических наук и эксперт по ментальному здоровью Петр Черноморец в подкасте "Здоровые, потому что сознательные" на YouTube.

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По его мнению, трехлетнему ребенку не стоит долго находиться в большой группе сверстников, когда рядом нет никого из близких взрослых.

В то же время отдать малыша в детский сад раньше можно, если там предлагают постепенное привыкание. Сначала ребенок должен наладить контакт с воспитателем в присутствии мамы или папы, и только после этого его можно оставлять в группе.

"И тогда через несколько недель может случиться так, что она поймет, что в садике интересно, и будет соглашаться, чтобы родители уходили", - отмечает ученый.

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О персоне: Петр Черноморец Петр Черноморец - кандидат биологических наук, эксперт по ментальному здоровью, образованию и системному мышлению, соавтор и руководитель методологии "Зминотворцев", преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и школы "Майбутні".

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