Позже, чем многие думают: когда малыши готовы к детскому саду

Вы узнаете:
- Почему трехлетним детям может быть сложно в детском саду
- Как постепенно адаптировать ребенка к детскому саду без лишнего стресса
Детский сад в три года нужен скорее родителям, чем самому ребенку. Малыши готовы к социализации без лишнего стресса ближе к пяти годам.
Главред узнал, что об этом заявил кандидат биологических наук и эксперт по ментальному здоровью Петр Черноморец в подкасте "Здоровые, потому что сознательные" на YouTube.
По его мнению, трехлетнему ребенку не стоит долго находиться в большой группе сверстников, когда рядом нет никого из близких взрослых.
В то же время отдать малыша в детский сад раньше можно, если там предлагают постепенное привыкание. Сначала ребенок должен наладить контакт с воспитателем в присутствии мамы или папы, и только после этого его можно оставлять в группе.
"И тогда через несколько недель может случиться так, что она поймет, что в садике интересно, и будет соглашаться, чтобы родители уходили", - отмечает ученый.
Другие новости:
- Не дети: ученые назвали главные факторы стресса для новоиспеченных мам
- Проблема с воспитанием или хороший знак: почему дети копируют плохое поведение
- Что посмотреть с детьми об осени: подборка мультфильмов на английском языке
О персоне: Петр Черноморец
Петр Черноморец - кандидат биологических наук, эксперт по ментальному здоровью, образованию и системному мышлению, соавтор и руководитель методологии "Зминотворцев", преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и школы "Майбутні".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред