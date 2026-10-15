Не дети: ученые назвали основные факторы стресса для молодых мам

Вы узнаете:
- Кто больше всего стрессует новоиспеченную маму
- Как домашние обязанности и семейная рутина приводят к выгоранию мам
Мамы после родов могут испытывать больше стресса из-за мужчин, чем из-за ухода за детьми. По результатам опроса в США, 46% недавно родивших женщин назвали мужчин одним из главных источников стресса.
Главред узнал, что причиной такого положения исследователи считают неравномерное распределение домашних обязанностей и чрезмерную нагрузку на женщин. Об этом на своем YouTube-канале рассказала украинская блогерша Mama v temi.
Из-за чего новоиспеченные мамы испытывают наибольший стресс
Появление ребенка меняет повседневную жизнь семьи, однако уход за малышом оказался не единственным источником напряжения для женщин после родов. Американские учёные опросили 7 тысяч недавно родивших женщин, чтобы выяснить, что больше всего влияет на их эмоциональное состояние.
Результаты показали, что значительная часть респонденток испытывала более сильный стресс из-за мужчин, чем из-за детей. Женщины объясняли, что уход за малышом изматывал их вдвое меньше, чем взаимодействие с партнерами.
"Затем этих женщин обследовали врачи - и обнаружили у них повышенный уровень кортизола. Это тот самый гормон стресса. По мнению ученых, главной причиной этой ситуации является неравномерное распределение обязанностей", - пояснила блогерша.
Смотрите видео о том, что больше всего стрессует новоиспеченных мам:
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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