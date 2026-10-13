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Лишняя нагрузка или развитие: стоит ли учить ребенка двум языкам одновременно

Анна Косик
13 октября 2026, 17:27
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Психолог рассказала, как воспитывать ребенка в многоязычной семье.
Лишняя нагрузка или развитие: стоит ли учить ребенка двум языкам одновременно
Психолог объяснила, на каком языке разговаривать с ребенком, если родители общаются на разных языках / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Может ли ребенок освоить два языка с раннего детства
  • На каком языке общаться с малышом, если родители говорят на разных языках

Воспитание ребенка в многоязычной семье открывает возможность овладеть двумя или даже тремя языками с раннего детства. Особенно актуальной эта тема стала для украинских семей, которые живут за границей или в которых родители общаются на разных языках.

Но некоторые взрослые опасаются, что изучение сразу двух или трёх языков может перегрузить ребёнка. Главред выяснил, действительно ли это так. Об этом рассказала на своём YouTube-канале психолог Марина Романенко.

видео дня

Стоит ли учить ребенка двум языкам одновременно

Дети, которые с рождения слышат два языка в семье, имеют возможность естественным образом усваивать их в повседневном общении. Для этого родителям не обязательно ждать, пока малыш освоит один язык, прежде чем знакомить его с другим.

Как организовать двуязычное воспитание ребенка

Если родители хотят, чтобы ребенок рос билингвом, стоит сделать оба языка частью повседневной жизни. Для этого можно регулярно разговаривать с малышом, читать ему книги, петь песни и играть на каждом из языков.

"Важно не превращать общение в постоянное исправление ошибок или проверку знаний. Вместо этого стоит создавать ситуации, в которых ребенок слышит язык и использует его для выражения собственных желаний, эмоций и мыслей", - отметила психолог.

Смотрите видео с объяснением психолога:

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О персоне: Марина Романенко

Марина Романенко - практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".

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