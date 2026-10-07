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Сколько времени дети должны уделять домашнему заданию - результаты исследования

Анна Косик
7 октября 2026, 11:11обновлено 7 октября, 11:51
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Исследователи определили продолжительность выполнения школьниками домашних заданий, которая положительно влияет на успеваемость.
Сколько времени дети должны уделять домашнему заданию - результаты исследования
Сколько часов в день школьникам следует уделять домашнему заданию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Сколько времени стоит тратить на домашние задания
  • Как домашние задания влияет на успеваемость учеников

Домашние задания являются важной частью обучения, однако большее количество времени, затраченного на них, не всегда означает лучшие результаты.

Главред узнал, что данные исследования PISA 2025 показали интересную зависимость между продолжительностью выполнения домашних заданий и учебными достижениями учеников. Их прокомментировала украинский эксперт в области образования Ольга Стрелюк.

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Сколько времени должно занимать домашнее задание

Данные PISA 2025 демонстрируют нелинейную связь между временем, которое школьники тратят на домашнюю работу, и их результатами. Лучшие показатели наблюдаются среди учеников, которые выполняют домашние задания до двух часов в день.

"Выполнение домашнего задания до 2 часов в день связано с более высокими результатами, однако более двух часов - с более низкими", - рассказывает Стрелюк.

В то же время эти цифры не означают, что именно продолжительность домашней работы напрямую определяет успеваемость ребенка. То есть нельзя автоматически считать, что сокращение домашних заданий улучшит оценки, а увеличение времени на их выполнение приведет к ухудшению результатов.

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О персоне: Ольга Стрелюк

Ольга Стрелюк - украинский эксперт в области образования, специализирующаяся на вопросах качества среднего образования, образовательного оценивания и реформирования школьного образования.

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