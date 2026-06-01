Ребенок начнет есть ложкой сам: эксперт рассказал о хитром способе обучения

Анна Косик
1 июня 2026, 04:13
Обучение ребенка самостоятельному пользованию ложкой пройдет быстро и легко, если учесть один нюанс.
Ребенок начнет есть ложкой, а не руками, если знать несколько правил

После года дети постепенно переходят на общий стол, и обычная еда становится основой их рациона. Однако к этому возрасту не все дети умеют ловко пользоваться ложкой.

Главред узнал, как помочь ребенку освоить навык самостоятельного питания. Об этом на своем YouTube-канале рассказала консультант по сну и детскому питанию Елена Ковальчук.

Прежде всего родители должны обратить внимание на то, как ребенок сидит за столом. Он должен хорошо видеть еду и тарелку перед собой.

"Ребенок должен сидеть за столом так, чтобы стол находился у него между пупком и грудью. Таким образом ребенок будет видеть тарелку. Ребенок может пользоваться руками, и вы можете его кормить, или он должен учиться есть сам", — пояснила эксперт.

Какие ошибки родителей мешают ребенку научиться есть ложкой

Одной из самых распространенных ошибок является ситуация, когда взрослые полностью контролируют процесс кормления, не давая ребенку возможности учиться самостоятельно.

Кроме того, по словам Ковальчук, ребенку важно видеть, как едят взрослые. Именно поэтому желательно, чтобы малыш присутствовал во время совместных приемов пищи.

Как научить ребенка самостоятельно пользоваться ложкой

Лучший способ обучения — дать ребенку возможность практиковаться. Поэтому ребенок может держать ложки в обеих руках, перекладывать их, рассыпать еду или не попадать ею в рот. И это совершенно нормально.

При этом важно не контролировать полностью движения ребенка. Только при необходимости родители могут скорректировать положение ложки в руке малыша.

"Нельзя брать ложку и вести ее в рот ребенка, полностью контролируя ее движение", — подчеркнула эксперт.

О персоне: Елена Ковальчук

Елена Ковальчук — консультант по питанию, грудному вскармливанию и сну. В соцсетях делится советами по воспитанию детей.

