Зеленский раскрыл главную проблему ВСУ и неожиданно обратился к США

Алексей Тесля
31 мая 2026, 20:24
Украина находится на пути создания собственной антибаллистической ПВО, подчеркнул президент.
Владимир Зеленский рассказал о дефиците ракет ПВО

Главное из заявлений Зеленского:

  • У Украины нет противобаллистической обороны
  • Украина создает собственную антибаллистическую ПВО
  • Киев обратился к США за лицензией на производство ракет Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недостаточности производства антибаллистических ракет в США и критической зависимости от них Украины.

"Мы можем уничтожать всевозможные беспилотники, мы можем уничтожать много разных ракет, но в нашей общей системе у нас нет противобаллистической обороны. Это самая большая проблема", - сказал Зеленский в интервью CBS News.

По словам главы государства, Украина находится на пути создания собственной антибаллистической ПВО.

"Да, мы на пути, мы это построим, я знаю, но нам нужно время для этого. Но в течение этого времени мы теряем людей. Так что мы можем дать Соединенным Штатам? Все то, что у нас есть, и то, чего, например, нет у Соединенных Штатов, например, дешевые перехватчики, много разных видов, разные военные, разные дроны с искусственным интеллектом и тому подобное. У нас нет противобаллистической обороны, а у Соединенных Штатов есть противобаллистические системы", - сказал он.

Он подчеркнул, что "до того момента, как мы создадим нашу европейскую противобаллистическую систему, до этого момента, нам нужна поддержка от Соединенных Штатов".

По словам президента Украины, РФ увеличивает свое внутреннее производство баллистических ракет, а производство средств противоракетной обороны в США недостаточно.

"Нам нужно увеличить производство. Я знаю все компании в Соединенных Штатах, огромные компании, крупные компании, но только Соединенные Штаты могут производить такое количество. 60-65 ракет в месяц для сегодняшних вызовов - это ничто. Россия это знает, это не секретная информация. Нам нужно расширить производство", - сказал Зеленский.

По его словам, у Германии сейчас есть некоторые лицензии на производство соответствующих ракет, и он неоднократно обращался к американской стороне за предоставлением Украине лицензий для увеличения производства ракет для систем Patriot, что, по словам президента, будет очень полезно для Украины, Ближнего Востока и "всех, кому Соединенные Штаты решат помочь".

При этом он отметил, что "европейцы дали нам некоторые системы". "У Франции и Италии есть одна система, SAMP/T, это хорошая система, но им также нужно увеличить производство, потому что никто не знал, что будет такая большая война, никто на это не рассчитывал. Поэтому все должны увеличить производство. Пришло время. Все зависит от времени", - подчеркнул Зеленский.

Риски для украинской ПВО: оценка экспертов

Специалисты указывают на вероятность сокращения запасов ракет-перехватчиков, необходимых для работы украинской противовоздушной обороны. По данным Financial Times, такая угроза возрастает из-за продолжающихся атак со стороны России и возможного увеличения их интенсивности, что требует постоянного использования средств ПВО.

Ситуацию также осложняют задержки и ограниченные объемы поставок вооружения от США. Нерегулярное поступление необходимого оборудования и боеприпасов создает дополнительную нагрузку на систему защиты украинского воздушного пространства.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, в Bloomberg сообщили о неожиданном дефиците ПВО для Украины. Активные боевые действия на Ближнем Востоке привели к массовому использованию ракет-перехватчиков.

Об источнике: CBS News

CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

