Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины: что включает пакет

Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

США одобряют продажу Украине систем Patriot и оборудования / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, US Army

Кратко:

США одобрили возможную продажу Patriot Украине на $105 млн

Соглашение включает модернизацию пусковых установок и оборудования

Конгресс США получил соответствующую сертификацию

Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 105 миллионов долларов США. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепа США во вторник, 18 ноября.

Перечень оборудования и услуг для Украины

В сообщении отмечается, что Агентство по вопросам оборонной безопасности и сотрудничества предоставило необходимую сертификацию и известило об этом Конгресс США.

Опубликованы также детали перечня товаров и услуг, которые запросила Украина:

Модернизация пусковых установок M901 до конфигурации M903;

Секретные и несекретные списки грузов и разрешенные запасы для наземного вспомогательного оборудования;

Другие необходимые услуги, вспомогательное оборудование, запасные части, поддержка, обучение и принадлежности;

Элементы логистики и программной поддержки.

Цель продажи и стратегический эффект

В Госдепе подчеркнули, что предлагаемая продажа "улучшит способность Украины противостоять действующим и будущим угрозам, вооружив ее более мощными средствами для проведения операций по самообороне и обеспечения региональной безопасности".

Для реализации соглашения США направят представителей правительства и подрядчиков в Европейское боевое командование для поддержки и проведения учений.

"Реализация этой предлагаемой продажи потребует направления примерно 5 дополнительных представителей правительства США и 15 представителей американских подрядчиков на срок до одного месяца для оказания поддержки в проведении обучения и периодических совещаний", - говорится в заявлении Госдепа.

Patriot / Инфографика: Главред

Как работает военная помощь США - мнение эксперта

Политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что во время каденции Дональда Трампа финансовая поддержка Украины фактически прекратилась, а военная помощь ограничивалась остатками, одобренными еще при администрации Байдена. По его словам, российское руководство рассчитывало на быстрое истощение Украины без активного участия США.

Однако сегодня очевидно, что поддержка не прекращается, а главным партнером для Украины остаются страны Евросоюза и отдельные европейские государства, к которым присоединяются и другие государства мира. Европейская помощь включает как финансовые, так и военные ресурсы, тогда как администрация Трампа, по словам Фесенко, ориентировалась прежде всего на экономические интересы, выбирая более удобные форматы поддержки.

"Украина фактически покупает американское оружие за европейские деньги. На встрече в Вашингтоне 18 августа обсуждался большой объем военных закупок - около 90-100 миллиардов долларов. Это оружие сдерживания, которое рассматривается как гарантия безопасности Украины на перспективу. Такая масштабная военная и финансовая поддержка партнеров - весомый козырь, который не позволяет России одержать победу в войне", - резюмировал эксперт.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в ближайшие дни Франция предоставит Украине новую военную помощь. Речь идет об истребителях Mirage и ракетах Aster. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время онлайн-обращения к лидерам Коалиции желающих.

Напомним, что в течение ближайшего месяца Испания планирует принять новый пакет помощи Украине общей стоимостью 615 млн евро. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Кроме того, Украина подписала соглашение со Швецией о приобретении от 100 до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Президент Зеленский и премьер Швеции Кристерссон договорились о намерениях поставки самолетов, которые позволят укрепить воздушные силы Украины.

