Прекращение огня по линии боевых действий: нардеп сказал, готова ли Украина

Нардеп добавил, что надо запускать больше дронов и ракет, чтобы остановить Москву.

https://glavred.info/war/prekrashchenie-ognya-po-linii-boevyh-deystviy-nardep-skazal-gotova-li-ukraina-10725824.html Ссылка скопирована

Возможность прекращения огня в Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Офис президента

Ключевые тезисы из заявления нардепа:

Украина готова к прекращению боевых действий по линии фронта

Кредит от партнеров является важной поддержкой для выживания государства

Украина готова к прекращению огня по фактической линии боевых действий. На таком шаге настаивает военное руководство страны, включая Генеральный штаб и Главнокомандующего ВСУ. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко в эфире Вечер.LIVE.

По его словам, вопрос прекращения огня регулярно обсуждается на совещаниях у президента, где заслушиваются доклады непосредственно с передовой.

видео дня

"Мы готовы на прекращение огня по линии ведения действий, боевых действий. Точка. И это как раз настаивают и военные, и Генштаб, и Главком. Президент проводит очень часто совещания и там он выслушивает ситуацию на фронте. Мы знаем, что он был в Купянске, и это очень помогло как раз и на переговорах с европейскими партнерами", - говорит нардеп.

Он добавил, что предоставленный недавно партнерами кредит в размере 90 млрд евро на два года является важной поддержкой для выживания государства.

По его мнению, эти средства позволят пересмотреть бюджет на 2026 год и повысить денежное обеспечение военнослужащих. Однако, они не способны остановить российскую военную машину.

"Но возможности остановить врага, как раз этот заем, к сожалению, не предоставляет. Потому что я общался с ребятами из СБС и они говорят, чтобы остановить Москву, надо запускать больше дронов, ракет, а на это нужны очень большие деньги", - пояснил депутат.

Горбенко также озвучил подсчеты специалистов, которые говорят, что для полной остановки наступления РФ Украине нужно не менее 40 млрд долларов исключительно на дроны и ракеты.

"Таких объемов помощи от партнеров пока нет", - подытожил он.

Когда Россия может прекратить войну

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что заставить Россию прекратить войну может исключительно истощение и потеря инициативы на поле боя в формате наступательных и оборонительных действий.

"Россия не имеет того потенциала, который у нее был в 2022 году. Наша задача - ее максимально истощить. После этого начнется обратный процесс. Когда страна не может держать оборону, она начинает отступать. Это вполне может произойти и с российскими войсками", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что якобы Россия готова и даже "хочет" завершить войну "миром на основе принципов, изложенных президентом России летом 2024 года в МИД РФ".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что главный вопрос заключается не в желании, а в способности России продолжать войну. По его словам, эта способность зависит от давления международных партнеров, в частности санкционного и дипломатического.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что российское руководство настроено продолжать войну в Украине в следующем году.

Читайте также:

О персоне: Руслан Горбенко Руслан Горбенко - украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Кандидат экономических наук, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред