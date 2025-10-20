В ГУР назвали только один реальный формат прекращения огня - что предполагается

Любые частичные перемирия с Россией являются бессмысленными, ведь эффективным может быть только полное прекращение огня, отметил Скибицкий.

в ГУР оценили возможность перемирия в войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Скибицкий:

Россиянам нельзя верить в вопросе перемирия

Прекращение огня может быть только комплексным

Обсуждать частичные перемирия, например только для энергетических объектов, нецелесообразно. Имеет смысл только полное прекращение огня, которое охватывает как линию фронта, так и критическую инфраструктуру, включая порты. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий 20 октября, передает Новости.Live.

Он напомнил, что с 2014-2015 годов было объявлено много перемирий, приуроченных к различным событиям или праздникам, но ни одно из них не длилось дольше недели.

"Это просто мы не доверяем Российской Федерации, в любой момент это будет или какая-то провокация, или непосредственный удар по тем объектам, по которым договорились не наносить удары. Это первое. А второе - это комплексный вопрос, и его необходимо обсудить вообще с такой проблемой, как прекращение огня", - указывает представитель ГУР МО.

Скибицкий отметил, что настоящее перемирие должно охватывать не только бои на фронте, но и все стратегические объекты. В качестве примера он вспомнил ночной удар по портовой инфраструктуре, отметив, что энергетика и другие важные системы настолько взаимосвязаны, что рассматривать их отдельно нет смысла.

Поэтому, он отметил, что вопрос прекращения огня следует решать комплексно.

Может ли Россия согласиться на прекращение огня - мнение эксперта

Как писал Главред, дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара отметил, что сейчас единственным путем для Украины остается подготовка к длительному сопротивлению, поскольку Россия не намерена останавливаться.

По словам эксперта, Россия может прекратить войну только при двух условиях. Это произойдет только если в самой России изменится политический режим и к власти придет менее агрессивная сила, или если она исчерпает свои ресурсы. В то же время никаких признаков внутренних изменений пока не наблюдается.

"Второй вариант - Россия будет не в состоянии вести войну. Если она временно потеряет такую способность из-за внутренних политических или экономических проблем, и если возрастет внутреннее давление на Путина, тогда он может согласиться на временное прекращение боевых действий", - считает он.

Хара предположил, что в конце этого года или в начале следующего возможно временное затишье в боевых действиях, ведь России, вероятно, нужна пауза для восстановления сил.

"Но как только она восстановит свои ресурсы, средства, боевые возможности, как только решит хотя бы часть своих внутренних проблем - она снова пойдет в наступление на Украину", - добавил Хара.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп сделал очередные заявления, касающиеся войны России против Украины, и поделился своим видением шансов Киева на победу.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что война постепенно приближается к своему завершению.

Тем временем Россия изменила тактику ракетно-дронных атак по украинской энергетической инфраструктуре. Как сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, враг теперь сосредоточивает усилия на постепенном уничтожении объектов в приграничных регионах и формировании так называемой "буферной зоны".

О персоне: Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

