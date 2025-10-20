Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В ГУР назвали только один реальный формат прекращения огня - что предполагается

Юрий Берендий
20 октября 2025, 21:54
841
Любые частичные перемирия с Россией являются бессмысленными, ведь эффективным может быть только полное прекращение огня, отметил Скибицкий.
В ГУР назвали только один реальный формат прекращения огня - что предполагается
в ГУР оценили возможность перемирия в войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Скибицкий:

  • Россиянам нельзя верить в вопросе перемирия
  • Прекращение огня может быть только комплексным

Обсуждать частичные перемирия, например только для энергетических объектов, нецелесообразно. Имеет смысл только полное прекращение огня, которое охватывает как линию фронта, так и критическую инфраструктуру, включая порты. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий 20 октября, передает Новости.Live.

Он напомнил, что с 2014-2015 годов было объявлено много перемирий, приуроченных к различным событиям или праздникам, но ни одно из них не длилось дольше недели.

видео дня

"Это просто мы не доверяем Российской Федерации, в любой момент это будет или какая-то провокация, или непосредственный удар по тем объектам, по которым договорились не наносить удары. Это первое. А второе - это комплексный вопрос, и его необходимо обсудить вообще с такой проблемой, как прекращение огня", - указывает представитель ГУР МО.

Скибицкий отметил, что настоящее перемирие должно охватывать не только бои на фронте, но и все стратегические объекты. В качестве примера он вспомнил ночной удар по портовой инфраструктуре, отметив, что энергетика и другие важные системы настолько взаимосвязаны, что рассматривать их отдельно нет смысла.

Поэтому, он отметил, что вопрос прекращения огня следует решать комплексно.

Может ли Россия согласиться на прекращение огня - мнение эксперта

Как писал Главред, дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара отметил, что сейчас единственным путем для Украины остается подготовка к длительному сопротивлению, поскольку Россия не намерена останавливаться.

По словам эксперта, Россия может прекратить войну только при двух условиях. Это произойдет только если в самой России изменится политический режим и к власти придет менее агрессивная сила, или если она исчерпает свои ресурсы. В то же время никаких признаков внутренних изменений пока не наблюдается.

"Второй вариант - Россия будет не в состоянии вести войну. Если она временно потеряет такую способность из-за внутренних политических или экономических проблем, и если возрастет внутреннее давление на Путина, тогда он может согласиться на временное прекращение боевых действий", - считает он.

Хара предположил, что в конце этого года или в начале следующего возможно временное затишье в боевых действиях, ведь России, вероятно, нужна пауза для восстановления сил.

"Но как только она восстановит свои ресурсы, средства, боевые возможности, как только решит хотя бы часть своих внутренних проблем - она снова пойдет в наступление на Украину", - добавил Хара.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп сделал очередные заявления, касающиеся войны России против Украины, и поделился своим видением шансов Киева на победу.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что война постепенно приближается к своему завершению.

Тем временем Россия изменила тактику ракетно-дронных атак по украинской энергетической инфраструктуре. Как сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, враг теперь сосредоточивает усилия на постепенном уничтожении объектов в приграничных регионах и формировании так называемой "буферной зоны".

Другие новости:

О персоне: Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ГУР Вадим Скибицкий
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

23:05Война
В ГУР назвали только один реальный формат прекращения огня - что предполагается

В ГУР назвали только один реальный формат прекращения огня - что предполагается

21:54Война
Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

21:13Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

23:05

"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

22:42

Базовые продукты в Украине безумно подорожали - что взлетело в цене на 54%

22:19

Уже официально Бражко: Даша Квиткова засветила свой новый паспорт

22:14

Исчезнут ли отключения света: Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме

21:54

В ГУР назвали только один реальный формат прекращения огня - что предполагается

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
21:49

"Покойся с миром": что знаменитости сказали о Андрее Яценко после его смерти

21:13

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

21:11

С 2026 года на дорогах появятся авто с розовыми номерами - все подробности

20:35

Исчезнет со стола первым: салат из свеклы, вкуснее "Шубы"

Реклама
20:16

"Злая шутка": названа причина смерти лидера группы Green Grey

20:02

Вода из выхлопа: эксперт рассказал, когда это норма, а когда предвестник ремонта

19:45

Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогнозВидео

19:35

Где в квартире нельзя включать обогреватель - названы опасные места

19:35

В РФ заявили о "прорыве" возле Херсона - ВСУ раскрыли реальное положение дел

19:29

Россияне уже в центре Купянска: в DeepState заявили о решающих неделях для города

19:12

БЭБ вводит Индекс экономической безопасности регионов - Цивинский

19:10

Трамп дал Путину последний шанс остановитьсямнение

18:58

Как правильно на украинском сказать "высокомерный" - шесть лучших вариантовВидео

18:53

Осенняя обрезка малины по-новому: простой метод, который меняет урожай веснойВидео

18:40

Влупит 5-градусный мороз: названы регионы, где будет бушевать непогода

Реклама
18:31

Как сохранить ясный ум в 80: открытие ученых, меняющее представление о старостиВидео

18:18

В Киеве прошла акция против коррупции на войне

18:16

Что нельзя брать в руки в праздник 21 октября: суровые приметы

18:07

Готовил теракты на севере Украины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

18:05

Представители РФ и США встретятся совсем скоро: Reuters узнало дату

17:55

Большинство даже не догадывается: что означают наклейки с цифрами на яблоках

17:50

Российские КАБы теперь летят гораздо дальше - в ГУР предупредили о новой угрозе

17:43

Головоломка для острого зрения: нужно найти спрятанное изображение за 5 секунд

17:19

Украинские звезды на голливудских экранах и цена секретов: 6 причин посмотреть сериал "Агентство"

17:08

Обыск в НАБУ: детектив "засветился" в схемах с оформлением элитного имущества на родственников

17:00

Три знака зодиака увидят свет в конце тоннеля: кто забудет о проблемах

16:55

Два села в Украине признаны лучшими в мире - где они находятся и чем уникальныВидео

16:53

Последствия будут фатальными: какие автомобили не стоит заправлять "до полного"

16:51

Три области Украины под особой угрозой: в ГУР раскрыли новую тактику атак РФ

16:32

Валюта внезапно обвалилась: новый курс НБУ на 21 октября

16:30

Будут дальнобойные ответы на российский террор: важные решения Ставки

16:17

Хотели возродить СССР в Украине: СБУ разоблачила сеть неокоммунистов

16:08

Невероятная намазка за копейки: готовим вкусную закуску за 5 минут

15:58

Умер фронтмен и основатель группы Green Grey - Дизель

15:46

Путинист Киркоров признал свою ошибку как отца — что произошло с детьми

Реклама
15:45

Масштабы разрушений будут больше: военный предупредил об опасности из-за новых бомб

15:38

Скоро переплюнет отметку 42 гривни: в Украине ожидается скачок курса доллара

15:33

В Кремле отреагировали на предложение Трампа и раскрыли план по Украине

15:18

Такое бывает раз в 1350 лет: небо нашей планеты посетит редкий "гость"

14:47

Можно ли носить в кошельке фотографии родных: в церкви четко ответили

14:44

Взяток на $1,6 млн: раскрыты масштабы схем с уклонистами на Закарпатье

14:40

Российская ДРГ прорвалась в центр стратегического города: детали от военных

14:08

"Новый этап в жизни": Елена Мозговая приняла трудное решение

13:56

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

13:47

"Выхаркивает последствия": актер-военный резко "проехался" по Цимбалюку

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять