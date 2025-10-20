Укр
Мы приблизились к возможному окончанию войны - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
20 октября 2025, 10:35
356
Зеленский поблагодарил Трампа за его усилия в этом процессе.
Зеленский, ВСУ
Украина приблизилась к завершению войны / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот

О чем говорит президент:

  • Украина приблизилась к возможному окончанию войны
  • На переговорах формируется запрос на завершение войны
  • Война в Украине не может закончиться очень быстро

Война в Украине начала двигаться к завершению. Об этом открыто заявил президент Украины Владимир Зеленский, во время общения с журналистами, пишет РБК-Украина.

Президент поблагодарит американского лидер Дональда Трампа за его усилия. Он также акцентировал внимание на том что на международных переговорах уже формируется мощный политический запрос на завершение войны.

видео дня

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины ... Такой у него и в мире настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины", - сказал глава государства.

В свою очередь Украина усиливает давление на Россию военно и дипломатически.

"Мы делаем в таком настроении какие-то шаги - "Томагавки" и т.д., и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию", - подчеркнул Зеленский.

В то же время Украина не сможет закончить войну так быстро, как это удается сделать на Ближнем Востоке.

"Мы воюем с армией России. Поэтому эту войну так быстро закончить не удается", - сказал президент.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Война могла бы завершиться в период от двух месяцев до года, вполне возможно, что с 2026 года Россия продолжит войну уже в ситуации, когда возникнут проблемы с живой силой и вооружениями, сказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, завершению войны мешает поддержка Кремля со стороны Китая. Многое зависит от того, состоятся ли переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

"Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - добавил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, и ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Передача Украине ракет Tomahawk способна изменить стратегию Путина, однако, по словам главы представительства США при НАТО Мэттью Уитакера, российский диктатор пока не готов к переговорам, поскольку боится выглядеть слабым.

В Вашингтоне еще не приняли окончательного решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет типа Tomahawk. О потенциальном количестве таких ракет, которые может получить Украина, говорится в материале аналитического издания Defense Express.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России пресс-конференция Владимира Зеленского
"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

13:03Война
Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

12:19Война
Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

12:00Политика
Мы приблизились к возможному окончанию войны - Зеленский

