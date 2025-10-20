Мы приблизились к возможному окончанию войны - Зеленский

Зеленский поблагодарил Трампа за его усилия в этом процессе.

Война в Украине начала двигаться к завершению. Об этом открыто заявил президент Украины Владимир Зеленский, во время общения с журналистами, пишет РБК-Украина.

Президент поблагодарит американского лидер Дональда Трампа за его усилия. Он также акцентировал внимание на том что на международных переговорах уже формируется мощный политический запрос на завершение войны.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины ... Такой у него и в мире настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины", - сказал глава государства.

В свою очередь Украина усиливает давление на Россию военно и дипломатически.

"Мы делаем в таком настроении какие-то шаги - "Томагавки" и т.д., и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию", - подчеркнул Зеленский.

В то же время Украина не сможет закончить войну так быстро, как это удается сделать на Ближнем Востоке.

"Мы воюем с армией России. Поэтому эту войну так быстро закончить не удается", - сказал президент.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Война могла бы завершиться в период от двух месяцев до года, вполне возможно, что с 2026 года Россия продолжит войну уже в ситуации, когда возникнут проблемы с живой силой и вооружениями, сказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, завершению войны мешает поддержка Кремля со стороны Китая. Многое зависит от того, состоятся ли переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

"Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - добавил эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, и ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Передача Украине ракет Tomahawk способна изменить стратегию Путина, однако, по словам главы представительства США при НАТО Мэттью Уитакера, российский диктатор пока не готов к переговорам, поскольку боится выглядеть слабым.

В Вашингтоне еще не приняли окончательного решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет типа Tomahawk. О потенциальном количестве таких ракет, которые может получить Украина, говорится в материале аналитического издания Defense Express.

