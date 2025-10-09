Укр
Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

Руслана Заклинская
9 октября 2025, 19:27
Дмитрий Жмайло считает, что продолжительность войны в Украине напрямую зависит от решений глобальных игроков - прежде всего Китая и США.
Война в Украине может завершиться от двух месяцев до года / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, ОПУ, kremlin.ru

Ключевые тезисы Жмайло:

  • Если Пекин прекратит поддержку РФ война может закончиться за несколько месяцев
  • Война может длиться год и больше, если Китай продолжит поддержку
  • Продолжительность войны зависит от решений США, Китая, Европы, Украины и России

Война в Украине может завершиться в сроки от нескольких месяцев до года. Основным фактором, который может сократить этот период, является позиция Китая. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, если Пекин прекратит поддержку России и достигнет договоренностей с США, а Северная Корея подчинится этим соглашениям, то сценарий главы Николаевской ОВА Виталия Кима об окончании войны в течение нескольких месяцев выглядит вполне реалистичным.

"Россияне поймут, что вообще им нечего здесь ловить, и им выгодно будет остановить эскалацию и инициировать заморозку конфликта, поскольку это прежде всего выгодно им самим. После этого они попытаются дипломатически нас обыграть, закладывать нам "медленные мины" - например, снова продвигать легализацию русского языка, активизировать агентуру в рясах Московского патриархата и т.д., то есть играть вдолгую на дипломатическом поле и пытаться нас ослабить. Это - сценарий для двух месяцев", - отметил Жмайло.

В то же время, по мнению эксперта, если же Россия продолжит получать от Китая технологии, оборудование и специалистов, война может затянуться на год и более. Такая поддержка не позволит РФ обвалиться одномоментно.

"Итак, есть очень много факторов, которые определяют продолжительность войны: действия Украины, действия России, решения США и Китая, позиция Европы - все имеет значение, как сложится этот пазл. Никто в мире - ни Трамп, ни Путин, ни кто-либо еще - не может точно знать срок, потому что он зависит от шагов всех участников", - подчеркнул он.

По прогнозу Жмайло, если Россия не будет получать внешней поддержки и пытаться вести войну "ва-банк", ей понадобится минимум год, чтобы потерпеть полный развал. При этом количество атак беспилотниками и "пушечного мяса" существенно уменьшится из-за ограниченного финансирования, а общая мобилизация в России может вызвать внутреннее недовольство и кризис государственного аппарата.

"Россияне готовы воевать до конца жизни своего соседа, но только бы не самим. Поэтому и существует большой разбег возможных сценариев. Кто будет стоять рядом с Россией, кто - рядом с Украиной, и как каждый сыграет в этом процессе - определит, завершится ли конфликт за месяцы, за год или он растянется еще дальше. Но повторяю: если Россия не будет получать помощь и решит воевать до конца, то ее падение может произойти в течение примерно года", - добавил Жмайло.

Какова роль Китая в войне - мнение эксперта

Политолог, директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в комментарии Главреду подчеркнул, что Пекин использует тему российско-украинской войны как инструмент для усиления собственных позиций в глобальном противостоянии с Соединенными Штатами. По его словам, Китай стремится стать главным бенефициаром мирного урегулирования в Украине.

"Китай хочет показать, что Трамп за 9-10 месяцев президентства, несмотря на свои обещания завершить войну за 24 часа, этого сделать не смог. А вот когда Китай условно включится в эту тему публично на "последней миле", то именно он получит лавры победителя", - отметил политолог.

По мнению эксперта, Пекин сначала избегает конкретики, но "резко включается", чтобы получить результат.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Кремле объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговорного процесса.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине не может завершиться военным путем - ее конец возможен только через дипломатию. Рубио подчеркнул, что президент Дональд Трамп готов действовать, если Россия не остановится.

Кроме этого, нардеп Федор Вениславский заявил, что война в Украине постепенно приближается к завершению. По его словам, этот процесс может ускорить участие президента США Дональда Трампа, который стремится стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

О персоне: Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло
