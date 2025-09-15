Укр
Читать на украинском
Война идет к завершению: Вениславский обнадежил сроками окончания боев в Украине

Виталий Кирсанов
15 сентября 2025, 13:58
Нардеп пояснил, что двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным вряд ли даст какие-то результаты.
Война идет к завершению, считает Вениславский
Война идет к завершению, считает Вениславский / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сказал Вениславский:

  • Мы движемся в этом направлении окончания войны
  • Путин ненавидит Зеленского

Война в Украине идет к завершению. Такое мнение выразил народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "Radio NV".

"Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению, это кто-то признает, а кто-то не признает. Но фактически мы движемся в этом направлении", - сказал он.

Он пояснил, что на это, в частности, указывает одно из заявлений президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер четко понимает, что без его личного участия в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Путиным этот процесс не пойдет.

"И он готов усилить именно такой вектор своих усилий. И мы об этом говорили около месяца назад, что следующая встреча может быть только в трехстороннем формате", - добавил Вениславский.

Нардеп пояснил, что двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным вряд ли даст какие-то результаты.

"Путин ненавидит нашего президента, наш президент не воспринимает Путина, который столько горя принес нашему народу. Поэтому эта встреча, которую задекларировал вчера Дональд Трамп, я думаю, она имеет все шансы приблизить завершение боевых действий и мир", - пояснил нардеп.

Как может завершиться война в Украине - мнение эксперта

Дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, что наиболее реалистичным сценарием является завершение войны на нынешней линии разграничения.

"Самый реалистичный вариант заключается в замораживании войны на нынешней линии разграничения, после чего каждая сторона будет держать за спиной нож, который она в будущем захочет воткнуть в тело противника. К сожалению, такая циничная история. Посмотрите на Азербайджан, который держал "нож за спиной" 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - сказал Огрызко.

Прогнозы по завершению войны в Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал предположение, что полномасштабная война, которую РФ начала против Украины, может завершиться не позднее, чем через полгода.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила сомнение, что война России против Украины завершится в ближайшее время. По ее оценке, война России против Украины продлится еще "минимум два года".

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что только две страны в мире могут заставить российского диктатора и военного преступника Владимира Путина остановить агрессивную войну против Украины.

О персоне: Федор Вениславский

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

