'РФ набралась смелости': в ЕС назвали окончательную дату окончания войны в Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас прогнозирует, что война России против Украины продлится минимум два года.

В ЕС спрогнозировали дату окончания войны в Украине

О чем сказала Каллас:

Война России против Украины может продолжаться еще 2 года

Россия после атаки на Польшу почувствовала уверенность в себе

Боевые действия зашли в тупик

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила сомнение, что война России против Украины завершится в ближайшее время. Об этом сообщает El Pais, передает УНН.

По ее оценке, война России против Украины продлится еще "по меньшей мере два года".

"Опрошенные источники прогнозируют, что война будет затягиваться до тех пор, пока не изменится руководство обеих сторон", - пишет El Pais.

Каллас отметила, что после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши Москва чувствует себя увереннее.

"В кулуарах Страсбурга отмечают, что война зашла в тупик, а россия чувствует себя увереннее, что подтвердило и нападение на Польшу", - подчеркнула представительница ЕС.

Дипломат также отметила более широкий контекст. По ее словам, соперничество США и Китая за глобальное лидерство непосредственно влияет на европейскую позицию. Несмотря на неудачные торговые переговоры с США и различные подходы отдельных членов ЕС к сотрудничеству с Пекином, она подчеркнула, что Евросоюз не имеет консенсуса для отказа от атлантического курса и сближения с Китаем.

Таким образом, европейская дипломатия продолжает действовать через компромиссы, прикрывая ими фактическую защитную стратегию в более сложной геополитической среде.

В то же время, по оценке El País, Европа пока не имеет достаточного политического веса для самостоятельной роли в глобальном балансе сил.

Что может заставить Путина закончить войну - мнение эксперта

Как писал Главред, завершения войны в ближайшее время ожидать не стоит, поскольку российский диктатор Владимир Путин к этому не готов. Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он отметил, что ключевым условием для начала настоящих мирных переговоров является стабилизация фронта.

Также, по его словам, важным фактором выступает активность Дональда Трампа. Фесенко отметил, что как бы к нему не относились, именно он является движущей силой переговорного процесса, и без его участия вряд ли были бы активные переговоры.

"Не так важно, почему - то ли из-за Нобелевской премии мира, то ли из-за того, что хочет попасть в рай, но пусть он толкает мирные переговоры вперед, в том числе оказывая какое-то влияние на Путина", - подчеркнул он.

