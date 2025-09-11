Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату окончания войны в Украине

Юрий Берендий
11 сентября 2025, 19:12
1570
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас прогнозирует, что война России против Украины продлится минимум два года.
'РФ набралась смелости': в ЕС назвали окончательную дату окончания войны в Украине
В ЕС спрогнозировали дату окончания войны в Украине / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, European Union

О чем сказала Каллас:

  • Война России против Украины может продолжаться еще 2 года
  • Россия после атаки на Польшу почувствовала уверенность в себе
  • Боевые действия зашли в тупик

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила сомнение, что война России против Украины завершится в ближайшее время. Об этом сообщает El Pais, передает УНН.

По ее оценке, война России против Украины продлится еще "по меньшей мере два года".

видео дня

"Опрошенные источники прогнозируют, что война будет затягиваться до тех пор, пока не изменится руководство обеих сторон", - пишет El Pais.

Каллас отметила, что после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши Москва чувствует себя увереннее.

"В кулуарах Страсбурга отмечают, что война зашла в тупик, а россия чувствует себя увереннее, что подтвердило и нападение на Польшу", - подчеркнула представительница ЕС.

Дипломат также отметила более широкий контекст. По ее словам, соперничество США и Китая за глобальное лидерство непосредственно влияет на европейскую позицию. Несмотря на неудачные торговые переговоры с США и различные подходы отдельных членов ЕС к сотрудничеству с Пекином, она подчеркнула, что Евросоюз не имеет консенсуса для отказа от атлантического курса и сближения с Китаем.

Таким образом, европейская дипломатия продолжает действовать через компромиссы, прикрывая ими фактическую защитную стратегию в более сложной геополитической среде.

В то же время, по оценке El País, Европа пока не имеет достаточного политического веса для самостоятельной роли в глобальном балансе сил.

Что может заставить Путина закончить войну - мнение эксперта

Как писал Главред, завершения войны в ближайшее время ожидать не стоит, поскольку российский диктатор Владимир Путин к этому не готов. Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он отметил, что ключевым условием для начала настоящих мирных переговоров является стабилизация фронта.

Также, по его словам, важным фактором выступает активность Дональда Трампа. Фесенко отметил, что как бы к нему не относились, именно он является движущей силой переговорного процесса, и без его участия вряд ли были бы активные переговоры.

"Не так важно, почему - то ли из-за Нобелевской премии мира, то ли из-за того, что хочет попасть в рай, но пусть он толкает мирные переговоры вперед, в том числе оказывая какое-то влияние на Путина", - подчеркнул он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине действует многоуровневая система противовоздушной обороны, которая помогает сбивать вражеские БПЛА. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В то же время в августе 2025 года украинские беспилотники уничтожили более 60 тысяч целей. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, основная доля потерь врага пришлась на дроны-камикадзе и ударные бомберы.

Кроме того, спецназовцы ГУР нанесли удар по кораблю Черноморского флота РФ возле Новороссийска. Его стоимость оценивается примерно в 60 миллионов долларов, и всего в России осталось всего четыре таких судна.

Другие новости:

Об источнике: El País

El País - крупнейшая по тиражу ежедневная газета в Испании. El País является одной из трех основных испанских национальных газет (вместе с "El Mundo" и "ABC"). Газетой El País, офис которой расположен в Мадриде, владеет испанский медиаконгломерат PRISA. Газета основана 4 мая 1976 года. Главный редактор - Хавьер Морено, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

20:35Синоптик
Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в Лондоне

Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в Лондоне

20:27Политика
Внесли 20 миллионов залога: экс-глава МСЭК Хмельницкой области Крупа вышла из-под стражи

Внесли 20 миллионов залога: экс-глава МСЭК Хмельницкой области Крупа вышла из-под стражи

19:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой, гуляющей с собакой, за 45 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой, гуляющей с собакой, за 45 с

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

20:35

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

20:27

Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в ЛондонеВидео

20:02

Украина и МВФ согласовывают новый пакет: что может измениться в финансировании

19:43

Внесли 20 миллионов залога: экс-глава МСЭК Хмельницкой области Крупа вышла из-под стражи

19:43

Запад продолжает убеждать себя, что "это еще не война" - так было и с Гитлероммнение

Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со СнегиревымЧто готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым
19:35

Можно ли каждый день мыть голову: специалист рассказала о распространенной ошибке

19:12

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату окончания войны в Украине

19:10

Военные уроки для НАТО: Украина будет учить поляков сбивать дроны - Reuters

18:53

Назван объект, который РФ хотела уничтожить в Польше: он связан с Украиной

Реклама
18:34

Польша перебрасывает 40 тысяч военных на границу с РФ и Беларусью - что произошло

18:01

Рекордные изменения: украинцам рассказали, что будет с ценами на хлеб до конца года

18:01

"У нас работает мультисистема": Зеленский раскрыл тактику отражения атаки дронов РФ

17:58

Гора сосисок в тесте за 30 минут: разметают за минуту

17:43

Гривна неожиданно потеряла позиции: курс евро и доллара вырастет уже 12 сентября

17:32

Любимый персонаж "Уэнсдей" возвращается: сюрприз для фанатов культовой саги

17:25

Чем отличаются две картинки: за 8 секунд только самый внимательный даст ответ

17:05

В вашу жизнь ворвется счастье: что нужно сделать 12 сентября, приметы

17:04

Штрафа не будет: когда можно остановить авто на пешеходном переходеВидео

16:59

Хитрость советских хозяек: для чего в сахарницу кладут лавровый лист

16:55

Пилот не выжил: на Запорожском направлении разбился украинский Су-27

Реклама
16:28

РФ запустила крымский сценарий в Польше: какова цель атаки и что это меняет для Украины

16:24

"Киев полностью несет ответственность": в Венгрии сделали скандальное заявление

16:01

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

16:00

Охомутала женатого: путинистка Лолита закрутила новый роман

15:59

В Турции Валерию и Пригожина ограбил таксист: путинистов лишили огромной суммы

15:39

Как сложить одежду в шкаф, чтобы защитить от моли: действенный и простой лайфхакВидео

15:07

Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

14:58

Пара приобрела дом и была шокирована находкой в саду: что обнаружили новые хозяева

14:34

Чем отличаются две феи: только самый внимательный найдет отличия за 15 секунд

14:31

Во сколько обошлось сбитие дронов над Польшей: Bild назвал огромную сумму

14:27

"Слезы мешают": Марта Адамчук поделилась, какой совет Тины Кароль ей помогает

14:25

"Очень похоже на Путина": Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в ПольшуВидео

14:19

О старых ценах придется забыть: в Украине изменится стоимость молочных продуктов

14:02

Водители заметили в авто загадочный шарик возле лобового стекла: зачем он нужен

13:57

Звезда "Медового месяца" рассказал, как разочаровался в профессии

13:51

Евро спрыгнул с пьедестала: стоит ли украинцам скупать валюту с понедельника

13:33

Гости будут поражены, как это вкусно: рецепт салата за 5 минут

13:29

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

13:17

Купянск уже в полуокружении, на окраинах города идут бои – Снегирев

13:02

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

Реклама
12:48

Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

12:43

Зеленская в роскошном костюме покорила саммит первых леди

12:38

Почему Польша не применила 5 статью НАТО: эксперт объяснил хитрость Кремля

12:08

Почему 12 сентября запрещено переедание: какой церковный праздник

12:04

Нина Матвиенко не стерпела: Мирзоян раскрыл, за что получал от звездной тещи

12:02

Более 60 тыс. целей за месяц: Сырский раскрыл масштабы дроновых ударов ВСУ

11:54

До 40 дронов в час: эксперт сказал, как сбивать Шахеды на подлёте к Киеву

11:36

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

11:26

"Редкий случай": мужчина ожил в морге после официальной смерти

11:21

После космической цены резкое падение: в Украине подешевел популярный овощ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять