У РФ всего четыре таких корабля: в Черном море ГУР вывело из строя судно за $60 млн

Кратко:
- 10 сентября спецназ ГУР Украины атаковал корабль проекта MPSV07
- Всего у России лишь четыре таких корабля
- Удар боевым украинским беспилотником пришёлся по рубке управления
Спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под новороссийским. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.
"10 сентября 2025 года в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины выследили и успешно атаковали очередную дорогостоящую военную цель государства-агрессора России - корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава вражеского черноморского флота", - сообщили в пресс-службе ГУР.
Указанный корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году.
Корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР. Может использоваться для обследования дна. Мощность судна составляет около 4 МВт.
"В момент атаки спецназовцев ГУР вражеский корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийской, где агрессор "прописал" остатки своего Черноморского флота. Точный удар мастера ГУР МО Украины нанесли боевым беспилотником украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля", - сообщили в разведке.
В результате удара уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна, корабль выведен из строя на дорогостоящий на ремонт.
Смотрите видео - Спецназовцы ГУР успешно поразили корабль ЧФ РФ:
Операции ГУР Украины - последние новости
Как писал Главред, 28 августа Департамент активных действий ГУР МО Украины и спецподразделение ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку от временно оккупированного Крыма поразили малый ракетный корабль страны-агрессора России проекта 21631 "Буян-М". Этот корабль является носителем крылатых ракет типа "Калибр", которыми РФ неоднократно обстреливала Украину. Повредить корабельную РЛС воинам удалось с помощью удара воздушного дрона.
28 июля спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе и уничтожили позицию российских оккупантов. Также были уничтожены комплекс РЭБ и радиолокационная станция.
Спецподразделение ГУР МО Украины успешно ликвидировало российский Су-30. Сбитие произошло в Черном море и официально стало первым в мире уничтожением боевого самолета морским дроном.
