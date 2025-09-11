У РФ всего четыре таких корабля: в Черном море ГУР вывело из строя судно за $60 млн

Корабль РФ под Новороссийском получил точный удар украинского беспилотника.

Спецназ ГУР атаковал корабль Черноморского флота РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео ГУР

Кратко:

10 сентября спецназ ГУР Украины атаковал корабль проекта MPSV07

Всего у России лишь четыре таких корабля

Удар боевым украинским беспилотником пришёлся по рубке управления

Спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под новороссийским. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.

"10 сентября 2025 года в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины выследили и успешно атаковали очередную дорогостоящую военную цель государства-агрессора России - корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава вражеского черноморского флота", - сообщили в пресс-службе ГУР.

Указанный корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР. Может использоваться для обследования дна. Мощность судна составляет около 4 МВт.

"В момент атаки спецназовцев ГУР вражеский корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийской, где агрессор "прописал" остатки своего Черноморского флота. Точный удар мастера ГУР МО Украины нанесли боевым беспилотником украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля", - сообщили в разведке.

В результате удара уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна, корабль выведен из строя на дорогостоящий на ремонт.

Смотрите видео - Спецназовцы ГУР успешно поразили корабль ЧФ РФ:

Операции ГУР Украины - последние новости

Как писал Главред, 28 августа Департамент активных действий ГУР МО Украины и спецподразделение ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку от временно оккупированного Крыма поразили малый ракетный корабль страны-агрессора России проекта 21631 "Буян-М". Этот корабль является носителем крылатых ракет типа "Калибр", которыми РФ неоднократно обстреливала Украину. Повредить корабельную РЛС воинам удалось с помощью удара воздушного дрона.

28 июля спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе и уничтожили позицию российских оккупантов. Также были уничтожены комплекс РЭБ и радиолокационная станция.

Спецподразделение ГУР МО Украины успешно ликвидировало российский Су-30. Сбитие произошло в Черном море и официально стало первым в мире уничтожением боевого самолета морским дроном.

