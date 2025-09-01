Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по Крыму

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины атаковали временно оккупированный Крым, уничтожив два вертолета Ми-8 российских оккупантов и вражеский буксир.

В ГУР показали кадры массированного удара по Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

ГУР атаковали дронами временно оккупированный Крым

В результате атаки уничтожены два Ми-8

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешный удар по территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки были уничтожены два российских вертолета Ми-8 и вражеское судно. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

Отмечается, что в результате боевой работы спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" дронами было атаковано авиабазу российских войск в Гвардейском вблизи Симферополя, где успешно уничтожено два вертолета Ми-8.

Потери оккупантов оцениваются в 20-30 миллионов долларов.

"Неутешительный финал постиг также российский буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя - во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается!", - отметили в ГУР МО.

Смотрите видео успешных ударов ГУР МО по целям РФ в Крыму:

/ Фото: скриншот

Может ли Украина уничтожить Крымский мост - мнение эксперта

Как писал Главред, удары по системам ПВО в оккупированном Крыму могут свидетельствовать о начале подготовки к уничтожению Крымского моста. Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, украинские силы фактически "ослепляют" российскую противовоздушную оборону на полуострове, что является ключевым условием для успешных ударов по восточной части Крыма. На это указывает, в частности, атака на РЛС комплекса С-400.

Свитан считает, что подобные удары и в дальнейшем ожидают Крым, ведь важные объекты ПВО РФ сосредоточены возле Симферополя, Севастополя и на аэродроме "Кача". Он подчеркнул, что полуостров имеет уязвимое расположение, фактически является "оперативным котлом", поэтому при наличии соответствующих средств уничтожить Керченский мост для Украины не составит значительной сложности.

/ Инфографика: Главред

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, Силы специальных операций ВСУ провели успешную атаку на временно оккупированный Крым, в результате которой была уничтожена российская радиолокационная станция.

Утром 30 августа на полуострове прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы сообщили об ударах по стратегическим объектам страны-агрессора.

Как ранее сообщали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, украинские разведчики уничтожили РЛС из комплекса С-400 "Триумф".

Другие новости:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

