ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиян

Бойцы ГУР МО уничтожили несколько стратегических объектов оккупантов во временно оккупированном Крыму, продолжая системно разрушать их систему ПВО.

ГУР нанесли масштабный удар по Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

Бойцы ГУР поразили ряд важных объектов РФ в Крыму

В результате атаки уничтожены системы ПВО оккупантов

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" успешно уничтожили несколько важных объектов российских оккупантов во временно захваченном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Подчеркивается, что подразделение продолжает системно разрушать систему противовоздушной обороны врага на полуострове.

Среди недавно пораженных дорогостоящих целей:

РЛК "Утес-Т";

Радиотелескоп РТ-70;

Комплекс "Глонасс" в куполе;

БРЛС МР-10М1 "Мис М1";

РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.

Смотрите видео ударов ГУР по Крыму:

/ Фото: скриншот

"Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается! Слава Украине!", - резюмировали в ГУР МО.

Какова цель ударов по системам ПВО Крыма - мнение эксперта

Как писал Главред, Вооруженные силы Украины постепенно приближаются к Крымскому мосту, последовательно уничтожая российские системы противовоздушной обороны. Об этом в эфире Эспрессо рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук.

Он подчеркнул, что цель Украины - пробить коридор во вражеской ПВО, чтобы иметь возможность наносить удары по мосту большим количеством ракет и дронов.

"Силы обороны Украины еще не добрались до Крымского моста. Впрочем, очевидно, что к нему подбираются. Каждый раз, когда украинские средства поражения бьют по российским аэродромам в оккупированном Крыму - Бельбек, Новофедоровке, Саках, Джанкое, а также по пусковым установкам на Тарханкуте и Фиоленте, то это означает, что наши Силы обороны в очередной раз прорывают коридор в российской противовоздушной обороне в Крыму", - сказал эксперт.

По словам эксперта, украинские военные систематически уничтожают российскую ПВО во временно оккупированном Крыму, чтобы открывать возможность для более глубоких атак на полуострове.

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. По предварительным данным, удару подверглась железнодорожная инфраструктура. Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщает, что взрывы произошли в Джанкое, где после попадания вспыхнул пожар.

22 августа Военно-морские силы ВСУ уничтожили на полуострове пункт базирования российских беспилотников, сообщал Генеральный штаб Украины.

Также в ночь на 21 августа украинские военные провели спецоперацию в оккупированном Крыму. По сообщению Генштаба, в результате действий защитников были поражены российские поезда с горючим вблизи Джанкоя.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

